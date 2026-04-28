OGROMAN PROBLEM /

Iran uoči Svjetskog prvenstva dobio žestoki udarac

Iran uoči Svjetskog prvenstva dobio žestoki udarac
Foto: MURTAJA LATEEF/AFP/Profimedia

Nogometna reprezentacija Irana upala u neočekivane probleme manje od dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva

28.4.2026.
16:21
M.G.
Nastup nogometne reprezentacije Irana na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu vrlo je neizvjestan zbog političke situacije, a u utorak je postalo poznato da su prijateljske utakmice s njima otkazale reprezentacije Sjeverne Makedonije i Angole.

Trebale su do biti posljednje pripreme Irana za Mundijal, a sada, nakon ovih otkazivanja, izvjesno je da nogometaši Irana neće odigrati niti jednu prijateljsku utakmicu prije SP-a, ako na njega uopće dođu.

Iran je na Svjetskom prvenstvu smješten u grupu G, s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom.

Neizvjesnost oko nastupa Irana traje otkad je počeo rat na Bliskom Istoku, odnosno sukob Irana i SAD-a, i tek treba vidjeti hoće li se iranska reprezentacija uopće pojaviti na SP-u.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino nedavno je izjavio da je siguran da će Iran nastupiti, no njegove izjave nisu otklonile svaku sumnju. 

A sada, nakon što su im otkazane prijateljske utakmice, drama i neizvjesnost postala je još veća.

IranSvjetsko Prvenstvo 2026.FifaPrijateljska Utakmica
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
