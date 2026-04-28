Iran uoči Svjetskog prvenstva dobio žestoki udarac

Nastup nogometne reprezentacije Irana na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu vrlo je neizvjestan zbog političke situacije, a u utorak je postalo poznato da su prijateljske utakmice s njima otkazale reprezentacije Sjeverne Makedonije i Angole.

Trebale su do biti posljednje pripreme Irana za Mundijal, a sada, nakon ovih otkazivanja, izvjesno je da nogometaši Irana neće odigrati niti jednu prijateljsku utakmicu prije SP-a, ako na njega uopće dođu.

Iran’s games vs Angola and North Macedonia have been cancelled.



Iran doesn’t have a single confirmed friendly heading into the 2026 World Cup. — Erfan Hoseiny 🇮🇷🇦🇪 (@Eri1806) April 28, 2026

Iran je na Svjetskom prvenstvu smješten u grupu G, s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom.

Neizvjesnost oko nastupa Irana traje otkad je počeo rat na Bliskom Istoku, odnosno sukob Irana i SAD-a, i tek treba vidjeti hoće li se iranska reprezentacija uopće pojaviti na SP-u.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino nedavno je izjavio da je siguran da će Iran nastupiti, no njegove izjave nisu otklonile svaku sumnju.

A sada, nakon što su im otkazane prijateljske utakmice, drama i neizvjesnost postala je još veća.

