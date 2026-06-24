FIFA je ovo pravilo uvela zbog jednog od najvećih skandala u povijesti, a sada joj prijeti isti problem

Počinje treće i posljednje kolo grupne faze Svjetskog prvenstva. Kao i na svakom velikom natjecanju, utakmice posljednjeg kola unutar iste skupine igraju se u istom terminu kako bi se izbjegla mogućnost kalkuliranja i eventualnog namještanja rezultata. FIFA je to pravilo uvela nakon jednog od najkontroverznijih događaja u povijesti svjetskih prvenstava, o čemu ćemo detaljnije pisati u nastavku.

Ipak, aktualni format natjecanja ponovno otvara prostor za neobične scenarije. Naime, od Svjetskog prvenstva 2026. u nokaut fazu prolazi i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, što u određenim situacijama može dovesti do toga da momčadima bolji ždrijeb donese niži plasman u skupini.

Večeras od 21 sat pratimo rasplet u skupini B, gdje se sastaju Bosna i Hercegovina i Katar te Švicarska i Kanada. Nekoliko dana kasnije grupnu fazu zatvorit će i skupina J, u kojoj se sastaju Argentina i Jordan te Alžir i Austrija.

Nakon dva odigrana kola Argentina je osigurala prvo mjesto u skupini J sa šest bodova. Zahvaljujući međusobnom omjeru, više je ne mogu sustići Austrija i Alžir, koji imaju po tri boda, dok je Jordan s dva poraza ostao bez šansi za prolazak.

To znači da će Austrija i Alžir u posljednjem kolu odlučivati o drugom i trećem mjestu. Nijedna od tih reprezentacija ne može završiti posljednja jer su obje svladale Jordan te imaju bolji međusobni omjer od azijske reprezentacije.

Upravo tu nastaje zanimljiv paradoks. Drugoplasirana momčad skupine J vrlo će vjerojatno u nokaut fazi igrati protiv jednog od glavnih favorita turnira, Španjolske, dok bi trećeplasirana reprezentacija mogla dobiti na papiru nešto lakšeg suparnika među pobjednicima skupina.

Za Alžir je računica jednostavna, pobjeda donosi drugo mjesto i vjerojatan dvoboj sa Španjolskom, dok bi remi ili poraz mogli značiti treće mjesto i potencijalno povoljniji ždrijeb. Austrija je u još neobičnijoj situaciji. Trenutačno drži drugo mjesto zbog bolje gol-razlike, a ispod Alžira može pasti jedino porazom.

Zbog toga nije nemoguće da obje reprezentacije imaju isti cilj, završiti na trećem mjestu. Umjesto uobičajene borbe za što viši plasman, mogla bi se dogoditi situacija u kojoj je povoljniji rezultat upravo onaj koji donosi nižu poziciju u skupini.

Dodatnu posebnost cijeloj priči daje činjenica da će se utakmice posljednjeg kola skupine J igrati nakon što budu završeni susreti u svim ostalim skupinama. Austrija i Alžir tako će unaprijed znati kakve ih posljedice čekaju ovisno o ishodu njihovog dvoboja.

Na tu je mogućnost upozorio i Florian Ederer, profesor ekonomije na Sveučilištu u Bostonu i veliki navijač Austrije. U razgovoru za The Times istaknuo je kako bi se mogla stvoriti situacija u kojoj ni jednoj ni drugoj reprezentaciji pobjeda ne bi bila najpoželjniji ishod. Na društvenoj mreži X povukao je i povijesnu paralelu, napisavši: "Zapamtite moje riječi, ovo bi mogla biti sramota Kansas Cityja."

Ederer pritom aludira na poznatu "Sramotu u Gijónu" sa Svjetskog prvenstva 1982. godine. Tada su Zapadna Njemačka i Austrija znale da im minimalna pobjeda Nijemaca odgovara za zajednički prolazak dalje. Nakon ranog pogotka Horsta Hrubescha za vodstvo 1:0, obje su reprezentacije praktički prestale napadati te su ostatak utakmice odigrale bez stvarne želje za promjenom rezultata.

Alžir je nakon toga uložio službeni prosvjed FIFA-i, a upravo je taj slučaj potaknuo krovnu svjetsku nogometnu organizaciju da uvede pravilo prema kojem se utakmice posljednjeg kola unutar iste skupine moraju igrati istodobno.