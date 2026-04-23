Ćaleta-Car za RTL Danas: 'Slavlje je bilo spektakularno, a nadam se da će i ljeto biti ludo!'

Nakon spektakularnog slavlja Real Sociedada i osvajanja Španjolskog kupa, dojmovi u San Sebastianu još se sliježu. Iz njega se za RTL Sport javio Duje Ćaleta-Car. Dojmove o osmom trofeju, baskijskom klubu, reprezentaciji i Jošku Gvardiolu otkrio je Kristini Livaji.

Kakav tjedan za Šibenčanina. Treći Kup kralja u povijesti za Real Sociedad, njegov osmi trofej u karijeri na kojem mu je čestitao i španjolski kralj Filip.

Slavlje iz Seville preselilo se u San Sebastian. Čak 100 tisuća navijača dočekalo je baskijsku momčad, a od proslave se još oporavlja.

"Pa je, slabo se spavalo, pogotovo ova zadnja dva tri dana. Evo još jučer utakmica, tako da je ovo zadnjih tri četiri dana stvarno bilo dosta uzbudljivo, napeto i sretno. Svega je bilo, pomiješane emocije. Neke procjene govore da je bilo oko 100.000 ljudi, što je stvarno puno za manji grad kao što je San Sebastian."

Sezona je loše krenula za hrvatski duo Ćaleta-Car i Luka Sučić, a onda je na klupu stigao Pellegrino Matarazzo.

"Bio je težak početak sezone. Stvarno smo bili kao ekipa smo bili igrali jako loše i dosta je falilo tu svega, pogotovo samopouzdanja. No, dok dolaskom novog trenera donijeli novu energiju, stvarno nas je posložio taktički i vratio nam samopouzdanje. Dosta razgovara sa svima nama tako da osjetimo njegovu podršku i pozitivu i mislim da mu to vraćamo na najbolji mogući način na terenu."

A velika očekivanja bit će i na terenu u Americi.

"Ove dvije utakmice, u Americi su pokazale da imamo pravo na to. Imamo širinu i dosta novih igrača mladih koji su gladni i koji se žele dokazivati tako da izbornik ima slatke brige oko sastava. I evo, nadam se da će biti jedno lijepo uzbudljivo ljeto."

Brige, ali ne slatke su i oko Joška Gvardiola, može li se u Americi zamisliti zadnja linija bez njega?

"Jako je teško. Znamo svi što je i koliko nam Joško znači. Čujemo se tu i tamo, oporavak ide dobro, tako da, evo, nadam se da će biti spreman za Svjetsko prvenstvo. Iako je sezona sve bliže kraju, ali imat će mini pripreme opet s nama."

Joško će se potruditi da bude spreman, a Duje će svakako biti velik adut izbornika Dalića na Svjetskom prvenstvu.

