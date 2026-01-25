Znate li zašto španjolski reprezentativac nosi naočale? Priča je jednako tužna i predivna

Prva stvar koju mnogi zamijete kada Antonio Serradilla zakorači na teren su njegove naočale. Netipični "dodatak" za jednog rukometaša dio je jedne tužne priče iz koje je Serradilla izašao jači no ikad.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naime, lijevi vanjski Španjolske ne vidi na desno oko, pa naočale nosi kako bi zaštitio zdravo lijevo oko. Bez vida na desnom oku ostao je 2021. godine, kada mu je dijagnosticiran rak. Do dijagnoze je došlo nakon što je Serradilla otišao na pregled jer se jednog dana probudio sa zamućenim vidom koji nije nestao nakon nekoliko dana.

Inspiracija za sve

Serradilla je radi dijagnoze morao ukloniti oko, a već se nekoliko mjeseci kasnije vratio na parkete.

"Bio je to težak proces, ali vratio sam se jači i bio sam željan izaći na teren. Isprva nisam mislio da se mogu vratiti tako brzo, ali bio sam vrlo motiviran za igru", EHF prenosi Serradilline riječi.

Od toliko željenog povratka na teren Serradilla nosi naočale. Mogli bismo reći "rukometni Edgar Davids". Iako vidi manje nego drugi ljudi, to ga nije spriječilo da dođe do najviše razine rukometa i nastupa za Španjolsku na Europskom rukometnom prvenstvu.

"Normalni ljudi vide 180 stupnjeva, a ja mogu vidjeti samo 90 stupnjeva. Naravno, to mi znatno otežava situaciju jer puno toga ne vidim", izjavio je Serradilla za TV2 Sport i nadodao:

"Također imam i manjih problema s procjenom dubine kad gledam. Ali da, tako je kako je, to je moj novi život."

Komentirao je i naočale koje nosi radi zaštite zdravog oka:

"Naočale nosim isključivo kao zaštitu, kako se nešto ne bi dogodilo mom zdravom oku. Ako dobijem prst u oko i izgubim vid na zdravom oku, potpuno bih oslijepio."

Što reći nego "svaka čast" za "rukometnog Edgara Davidsa". Svojom ljubavlju prema rukometu i željom inspiracija je mnogima, a svojom igrom pomaže svojoj reprezentaciji.

"To je dobra priča i sretan sam što mogu igrati na ovoj razini. Zadovoljan sam načinom na koji se nosim s tim i mislim da sam pokazao da sam dobar borac", zaključio je Serradilla.

POGLEDAJTE VIDEO: Pobjeda Švedske sjajna je vijest za Hrvatsku