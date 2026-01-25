FREEMAIL
BORBA ZA POLUFINALE /

Evo gdje gledati utakmicu Hrvatske i Švicarske

Evo gdje gledati utakmicu Hrvatske i Švicarske
Foto: Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia

Utakmica Švicarska - Hrvatska na rasporedu je od 20:30, a možete ju pratiti putem RTL-a ili platforme VOYO. Prije utakmice od 19:50 možete gledati emisiju "Vrijeme je za rukomet"

25.1.2026.
9:00
Roko Silov
Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia
Hrvatska rukometna reprezentacija danas igra drugu utakmicu europskog prvenstva. Protivnik je nezgodna Švicarska, koja je u prošloj utakmici protiv Mađara vodila sedam razlike, a Hrvatska mora pobijediti ako želi prolazak u polufinale.

Za utakmicu sa Švicarcima nam se vjerojatno vraća Dino Slavić, dok se još ne zna točna težina ozljede kapetana Hrvatske Ivana Martinovića. U utakmicu Hrvatska ulazi s dva boda, jednako kao i Island i Slovenija, koji će nešto ranije odigrati svoje utakmice, a pobjeda našu reprezentaciju gura prema top dva – pozicijama koje vode u polufinale. Švicarska je veliko izneđanje ovog prvenstva, a hoće li uspjeti doći do visokog vodstva koje su ostvarili protiv Slovenaca i Mađara ili će Hrvatska biti koncentriranija, saznajte od 20:30 na RTL-u.

Utakmica Švicarska - Hrvatska na rasporedu je od 20:30, a možete ju pratiti putem RTL-a ili platforme VOYO. Prije utakmice od 19:50 možete gledati emisiju "Vrijeme je za rukomet".

POGLEDAJTE VIDEO: Pobjeda Švedske sjajna je vijest za Hrvatsku

