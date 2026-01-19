Utakmica u našoj skupini: Mogu li Gruzijci namučiti Šveđane kao nas?

2. kolo Europskog rukometnog prvenstva 0 Švedska : 0 Gruzija

Uživo

- Utakmicu pratite samo u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Najava

Druga utakmica drugog kola u "hrvatskoj" skupini E na Europskom prvenstvu nudi okršaj domaćina Švedske protiv autsajdera Gruzije. Gruzijci su protiv naše reprezentacije pokazali da su sve samo ne autsajderi, a žele ostaviti dobar dojam i protiv domaćina.

Šveđani su u prvom kolu upisali očekivanu pobjedu protiv Nizozemske. Nije im bilo lako prvih 25 minuta, a onda je crveni karton zaradio ponajbolji nizozemski igrač Luc Steins. Šveđani su to iskoristili otišli početkom drugog poluvremena na šest razlike i na toj razdaljini držali Nizozemce do kraja.

