Utakmica u našoj skupini: Mogu li Gruzijci namučiti Šveđane kao nas?

Najava
Druga utakmica drugog kola u "hrvatskoj" skupini E na Europskom prvenstvu nudi okršaj domaćina Švedske protiv autsajdera Gruzije. Gruzijci su protiv naše reprezentacije pokazali da su sve samo ne autsajderi, a žele ostaviti dobar dojam i protiv domaćina.
Šveđani su u prvom kolu upisali očekivanu pobjedu protiv Nizozemske. Nije im bilo lako prvih 25 minuta, a onda je crveni karton zaradio ponajbolji nizozemski igrač Luc Steins. Šveđani su to iskoristili otišli početkom drugog poluvremena na šest razlike i na toj razdaljini držali Nizozemce do kraja.
