ŠTO ĆE BITI /

Utakmica u našoj skupini: Mogu li Gruzijci namučiti Šveđane kao nas?

Utakmica u našoj skupini: Mogu li Gruzijci namučiti Šveđane kao nas?
Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Švedske i Gruzije pratite na portalu Net.hr

19.1.2026.
16:51
Dominik Franculić
Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia
2. kolo Europskog rukometnog prvenstva
19.01.2026.
20:30
0
Švedska
 
:
0
Gruzija
 

Uživo

- Utakmicu pratite samo u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr. 

Najava

Druga utakmica drugog kola u "hrvatskoj" skupini E na Europskom prvenstvu nudi okršaj domaćina Švedske protiv autsajdera Gruzije. Gruzijci su protiv naše reprezentacije pokazali da su sve samo ne autsajderi, a žele ostaviti dobar dojam i protiv domaćina.

Europsko prvenstvo u rukometu gledajte na kanalima RTL-a i platformi Voyo

Šveđani su u prvom kolu upisali očekivanu pobjedu protiv Nizozemske. Nije im bilo lako prvih 25 minuta, a onda je crveni karton zaradio ponajbolji nizozemski igrač Luc Steins. Šveđani su to iskoristili otišli početkom drugog poluvremena na šest razlike i na toj razdaljini držali Nizozemce do kraja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Grahovac otkrio što zna o zabrani pjesme: 'Fokus nam je samo na jednu stvar'

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026švedska Rukometna ReprezentacijaGruzija
komentara
