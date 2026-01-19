FREEMAIL
SPEKTAKL NA EURU

Hrvatska igra ključnu utakmicu prvenstva: 'Ako im to napravimo, imamo šanse, ako ne, neće biti dobro'

Hrvatska igra ključnu utakmicu prvenstva: 'Ako im to napravimo, imamo šanse, ako ne, neće biti dobro'
Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 17.00, a utakmica Hrvatska - Nizozemska u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr

19.1.2026.
15:35
Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia
Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra drugu utakmicu u skupini E na Europskom rukometnom prvenstvu u Malmou. Suparnik izabranicima Dagura Sigurdssona je Nizozemska. Vrijeme je za rukomet počinje u 17.00, a utakmica Hrvatska - Nizozemska u 18.00. Oboje možete gledati na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr. 

2. kolo skupine E Europskog prvenstva
19. siječnja 2026.
18.00
0
Hrvatska
 
:
0
Nizozemska

 

Tablice omogućuje Sofascore

Božidar Jović, proslavljeni bivši hrvatski rukometaš, za portal Net.hr najavio je utakmicu Hrvatske i Nizozemske.

"Bit će jako teška utakmica. Gledao sam Nizozemsku na ovom Euru, igraju jako brz rukomet. Ako im spriječimo brzinu, ako ih usporimo, imamo šanse. Naravno, moraju nam golmani biti na bolje nivou. Šest obrana je malo, minimum ih moramo imati 12 do 15 da bi pobijedili. Upozoravao sam na Gruziju. Najgore je igrati s autsajderom, najgore je unaprijed upisati bodove, a utakmica nije ni počela. Uvijek sam oprezan i jedno moram reći - Jako je teško doći na vrh trona, ali još teže ostati na tronu. Hrvatska u rukometu nije anonimus. Svi znamo kako igramo i snimaju nas, to nije lako. Morat će dečki zapeti bolje, morat ćemo stisnuti zube, morat ćemo imati manje tehničkih grešaka, postotak šuta će morati biti bolji ako želimo pobijediti Nizozemsku. Ako ne, bojim se", kazao je Božidar Jović, osvajač dva zlata s Hrvatskom - iz Atlante 1996 i sa SP-a iz Portugala 2003. Između ostalih medalja koje je Jović s Hrvatskom osvojio. 

Pitali smo Jovića i kako komentira, odnosno vidi slučaj na Euru oko pjesme Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža "Ako ne znaš što je bilo"? Ostao je zakopčan...

"Ne bih htio komentirati. Pustimo sad to, usredotočimo se na Nizozemsku, na bitnu utakmicu za naše dečke". 

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaDagur SigurdssonNizozemska
komentara
najčitanije
