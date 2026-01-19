Načinović otkrio posljednje upute izbornika iz svlačionice: 'Pokazat ćemo pravo lice'

Hrvatska rukometna reprezentacija u svom drugom nastupu na Europskom prvenstvu igra protiv Nizozemske.

Izabranici Dagura Sigurdssona u prvoj su utakmici teško došli do pobjede protiv Gruzije te se očekuje da će danas ispravit.

Kakve su posljednje upute izbornika otkrio je Veron Načinović koji je uz Luku Lovru Klaricu za današnju utakmicu 'izvan ekipe'.

"Sigurno je zadnji sastanak više motivacijski jer smo pripreme za utakmicu već odradili. Mislim da je ekipa spremna da pobijedimo Nizozemsku koja je sve bolja i bolja u zadnjih par godina", rekao je Načinović RTL-ovoj Ines Godi Forjan pa dodao:

"Očekujem Hrvatsku koja se probudila i stvarno vjerujem u dečke i mislim da ćemo danas pokazati naše pravo lice."

