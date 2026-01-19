FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'AJMO, HRVATSKA /

Načinović otkrio posljednje upute izbornika iz svlačionice: 'Pokazat ćemo pravo lice'

'Sigurno je zadnji sastanak više motivacijski jer smo pripreme za utakmicu već odradili'

19.1.2026.
17:19
Sportski.net
Peter Hartenfelser/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija u svom drugom nastupu na Europskom prvenstvu igra protiv Nizozemske. 

Izabranici Dagura Sigurdssona u prvoj su utakmici teško došli do pobjede protiv Gruzije te se očekuje da će danas ispravit. 

Kakve su posljednje upute izbornika otkrio je Veron Načinović koji je uz Luku Lovru Klaricu za današnju utakmicu 'izvan ekipe'. 

"Sigurno je zadnji sastanak više motivacijski jer smo pripreme za utakmicu već odradili. Mislim da je ekipa spremna da pobijedimo Nizozemsku koja je sve bolja i bolja u zadnjih par godina", rekao je Načinović RTL-ovoj Ines Godi Forjan pa dodao: 

"Očekujem Hrvatsku koja se probudila i stvarno vjerujem u dečke i mislim da ćemo danas pokazati naše pravo lice."

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kada i kako možete gledati utakmicu Hrvatske i Nizozemske na rukometnom Euru

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Veron Načinović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'AJMO, HRVATSKA /
Načinović otkrio posljednje upute izbornika iz svlačionice: 'Pokazat ćemo pravo lice'