Hrvatski film ide u Hollywood! 'Samoća' osvojila selekciju velikog festivala u Los Angelesu

Hrvatski kratkometražni igrani film „Samoća/Lonely“ redatelja i producenta Bobby B. Grubić, po kratkoj priči Mire Gavrana uvršten je u službeni natjecateljski program 27. Hollywood Reel Independent Film Festivala (HRIFF), koji se održava od 4. do 14. ožujka 2026. u Los Angelesu.

Riječ je o 20. festivalu na kojem je ovaj uspješni i nagrađivani film službeno selektiran, čime nastavlja svoju američku festivalsku turneju s nadolazećim projekcijama u Južnoj Karolini i Arizoni.

Prijateljestvo između starca i mladića

"Samoća - Lonely“ je intimna drama o nadi i empatiji koja se rađa između razočaranog starca i mladog muškarca; njihov susret u bolničkoj sobi prerasta u neočekivano prijateljstvo.

Duško Valentić ostvario je maestralnu oproštajnu ulogu koja ostavlja snažan emocionalni trag.

Partner mu je Sven Jakir, a u ostalim ulogama nastupaju Sven Jakir, uz Gorana Grgića, Petru Kurtelu, Jakova Gavrana i Mladena Gavran. Kamera: Ivan Zadro; glazba: Filip Novosel; Audio mix: Tomo Bačurin, a film je nastao u produkciji MAG Produkcije (Hrvatska), uz manjinsku koprodukciju Artonix Studios (SAD).

Od dosadašnjih uspjeha treba istaknuti:

AsterFest (Sjeverna Makedonija) — Nagrada za najbolji scenarij (Gjorgi Abadžiev Award), Bihać Avant & Una Film Festival (BiH) — Najbolji kratki film i Najbolji audio mix, Croatian International Film Festival (Hrvatska) — Nagrada za scenarij/priču (Oko Didino). Film je predstavljen na domaćim premijerama u Zagrebu, Vukovaru, Hvaru, Sisku i Šibeniku, dok je u inozemstvu premijerno prikazan u Parizu, Rimu, Sofiji, Bengaluruu (India), Dubaiju, San Diegu (Kalifornia), Lafayette (Louisiana) i drugim gradovima.

"Uistinu sam zahvalan prijemom našeg filma diljem svijeta, budući da je sniman na hrvatskom jeziku, a nedugo nakon snimanja glavni glumac je, nažalost, preminuo. Utjeha nam je svima što se, zahvaljujući „Samoći“, Valentićevo bivanje među nama nastavlja na najljepši mogući način. Ponosan sam na cijelu ekipu i na put kojim ‘Samoća’ nastavlja živjeti,", rekao je redatelj Bobby B. Grubić.

Scenarist i književnik Miro Gavran također nije skrivao svoje zadovoljstvo: "Sretan sam što je Bobby nakon čitanja moje knjige 'Priče o samoći' pronašao poticaj za filmsku avanturu u jednoj od tih priča. Doista smo uzajamno lijepo surađivali, a i glumci i svi drugi suradnici na filmu dali su nemjerljiv kreativni doprinos… A ova skorašnja projekcija u Hollywoodu nadilazi sva naša očekivanja."

Bobby B. Grubić, hrvatsko-američki filmski redatelj trostruki je dobitnik prestižne nagrade EMMY, dok je Miro Gavran najprevođeniji i u kazalištima najizvođeniji hrvatski kazališni pisac. Nakon završetka rada na filmu „Samoća“ ovaj uspješni tandem priprema dugometražni igrani film i televizijsku seriju „Urotnici“ o Zrinskom i Frankopanu, prema istoimenoj Gavranovoj kazališnoj drami iz daleke 1984. godine.

Film je sniman na autentičnim lokacijama Međimurja: u Županijskoj bolnici Čakovec, gradskom parku te na obalama rijeke Mure u okolici Novakovca. Produkciju potpisuju hrvatska MAG produkcija i manjinska koprodukcija Artonix Studios iz Sjedinjenih Američkih Država, dok su u postprodukciju sudjelovali The Platform Group – Los Angeles i Longplay Studios – Zagreb.