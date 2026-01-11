Nećak legendarnog kapetana Vatrenih izabrao je drugi sport i postao zvijezda

Zvonimir Srna (27) jedan je od najistaknutijih hrvatskih rukometaša koji trenutno nastupa za francuski Montpellier. Rođen 18. siječnja 1998. godine u Dubrovniku, ovaj 202 centimetra visoki i 100 kilograma teški rukometaš postao je nezaobilazni dio hrvatske rukometne reprezentacije. U strateškim zamislima izbornika, Zvonimir Srna uvijek je jedan od ključnih aduta.

Sportski početci

Iako dolazi iz poznate nogometne obitelji Zvonimir se odlučio za drugačiji put. Započeo je s nogometom, gdje je igrao na poziciji desnog beka, ali je 2009. godine definitivno odabrao rukomet. Na tu odluku značajno je utjecala činjenica da je njegova majka Ivana bila rukometašica, a rukomet je u to vrijeme u Metkoviću bio dominantan sport.

Profesionalna karijera

Rani razvoj

Svoju rukometnu karijeru započeo je u RK Dubrovniku, gdje je paralelno sa sportom pokušao studirati ekonomiju. Radio je čak i kao sezonski konobar na Lokrumu, no zbog nemogućnosti usklađivanja svih obveza, odlučio se potpuno posvetiti rukometu.

RK Zagreb

U veljači 2020. godine, Srna prelazi u PPD Zagreb, nakon čega slijedi kratka posudba u HRK Goricu. Po povratku u Zagreb, postaje važan dio momčadi s kojom osvaja tri uzastopna dupla kruna - Premier ligu i Kup Hrvatske 2021., 2022. i 2023. godine.

Montpellier

Nakon pet sjajnih godina u Zagrebu ovaj lijevi vanjski seli u francuskog rukometnog velikana Montpellier, jedini klub u toj zemlji koji se može pohvaliti dvostrukim osvajanjem Lige prvaka.

Reprezentativna karijera

Srna je debitirao za seniorsku reprezentaciju Hrvatske na Europskom prvenstvu 2022. gdje je odmah pokazao svoj potencijal postigavši pogodak protiv Francuske. Na Svjetskom prvenstvu 2023. također je bio dio reprezentacije, kao i na Europskom prvenstvu 2024. godine. Također je odigrao svih pet utakmica skupine na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, a posebno se istaknuo na Svjetskom prvenstvu 2025., gdje je s reprezentacijom osvojio 2. mjesto prilikom čega je zabio 26 golova.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

Osobni život i zanimljivosti

Dolazi iz izrazito sportske obitelji - otac Renato bio je vratar NK Neretve, majka Ivana rukometašica, a sestra Antonela također se bavila rukometom

Nosi dres s brojem 11 u Montpellieru.

Zbog svoje visine od 202 centimetra dobio je nadimak "Div iz Metkovića"

Dobitnik je gradske nagrade "Ždral" grada Metkovića za sportska dostignuća

Unatoč velikoj popularnosti i statusu jednog od najatraktivnijih hrvatskih rukometaša, Srna je poznat po svojoj skromnosti i izbjegavanju društvenih mreža

Velika podrška u karijeri mu je djevojka Dora Galić

Igračke karakteristike

Srna igra na poziciji lijevog vanjskog, gdje posebno dolazi do izražaja njegova visina i fizička snaga. Trener Veselin Vujović posebno je istaknuo njegove obrambene kvalitete, dok u napadu konstantno radi na usavršavanju svojih sposobnosti.

Zvonimir Srna predstavlja novu generaciju hrvatskih rukometaša koji nastavljaju bogatu tradiciju ovog sporta u Hrvatskoj. Svojim predanim radom i konstantnim napretkom pokazuje da ima potencijal postati jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije u godinama koje dolaze.

Zanimljivosti

Zvonimir Srna nećak je bivšeg nogometaša i kapetana Vatrenih Darija Srne.