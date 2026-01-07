Zlatko Raužan: Novi adut hrvatske reprezentacije pred prilikom karijere

U svijetu hrvatskog rukometa, gdje se tradicija uspjeha i smjena generacija neprestano isprepliću, svaka nova pozivnica u seniorsku reprezentaciju nosi posebnu težinu. Posljednji u nizu mladih igrača koji je zakucao na vrata A selekcije je Zlatko Raužan, 23-godišnji pivot MRK Sesveta, čije su igre privukle pozornost izbornika i stručne javnosti. Njegovo uvrštavanje na popis za drugi dio priprema za Europsko prvenstvo 2026. nije slučajnost, već plod višegodišnjeg rada, napretka i tihe dominacije na crti.

Razvoj pod budnim okom legende

Zlatko Raužan rođen je 14. veljače 2002. godine u Zagrebu, a rukometni put ga je odveo u MRK Sesvete, klub koji je posljednjih godina postao prepoznatljiv po razvoju mladih talenata. Ključnu ulogu u njegovom igračkom sazrijevanju ima trener Igor Vori, i sam jedan od najvećih pivota u povijesti hrvatskog rukometa. Pod Vorijevim vodstvom, Raužan je izbrušen u modernog pivota, jednako korisnog u oba smjera igre.

Njegov napredak nije ostao nezapažen. Sesvete su se etablirale kao treća snaga hrvatskog rukometa, a Raužan je postao jedan od stupova momčadi. Njegove izvedbe u europskim natjecanjima, poput EHF Europske lige, pokazale su da se može nositi i s najjačim suparnicima. Utakmice u kojima je s visokom efikasnošću postizao devet golova Vardaru, sedam Nexeu ili šest francuskom Toulouseu najbolje govore o njegovim napadačkim sposobnostima. Kako je Vori i sam istaknuo govoreći o napretku svoje momčadi: "Mogao bih govoriti o svakom igraču u svojoj ekipi, poput Zlatka Raužana i Patrika Hršaka, obojica oko 22 godine, koji također pokazuju ogroman napredak."

Igrač koji pušta da teren govori

S visinom od oko 190 centimetara i težinom koja prelazi 100 kilograma, Raužan je fizički moćan igrač sposoban za borbu s najčvršćim obranama. No, nije samo snaga ono što ga odlikuje. Posljednjih je godina značajno unaprijedio svoju tehniku i kretanje na crti, ali i igru u obrani, gdje postaje sve pouzdaniji oslonac. Poznat je kao igrač koji nije od velikih riječi i medijskih istupa; umjesto toga, pušta da njegove izvedbe na terenu govore same za sebe.

Svoj je potencijal nagovijestio još u mlađim dobnim kategorijama. Na Svjetskom juniorskom prvenstvu istaknuo se kao jedan od ključnih igrača, a u utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država, koju je Hrvatska uvjerljivo dobila, proglašen je igračem utakmice. Već tada je bilo jasno da se radi o pivotu s velikom perspektivom.

Prilika na vratima Europskog prvenstva

San svakog sportaša, pa tako i Zlatka Raužana, jest nastup za seniorsku reprezentaciju. Iako je već 2024. godine dobio poziv na širi popis, konkretna prilika ukazala se krajem 2025. godine. Zbog ozljede standardnog reprezentativca Marina Šipića, otvorilo se mjesto na poziciji pivota za EHF EURO 2026. koje se održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Njegov put od talenta iz Sesveta do kandidata za najveću europsku smotru dokaz je da se marljivost i kvaliteta prepoznaju. Pred njim je razdoblje dokazivanja i borbe za mjesto u zrakoplovu za Skandinaviju, što je prilika karijere koju je svojim igrama bez sumnje zaslužio.

