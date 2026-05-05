Ana Ivanović nakon razvoda ponovno ljubi? Ovo su detalji nove veze

Bivša srpska tenisačica Ana Ivanović (38) nekoliko mjeseci nakon službenog razvoda od legendarnog njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigera (41) ponovno ljubi, doznaje Kurir.

Spomenuti portal piše i kako je riječ o muškarcu koji nije dio javnog svijeta, stranac je i jako uspješan u svom poslu. Svoj odnos, prema pisanju Kurira, odlučili su držati daleko od kamera, a došao je navodno u trenutku kada joj je stabilnost bila najpotrebnija. No, još uvijek nema službene potvrde o novoj ljubavi.

''Ona sada bira mir bez senzacionalizma. Nakon svega što je prošla, shvatila je koliko joj znači privatnost, posebno u emotivnom smislu. Ovaj put ne želi dijeliti svoju sreću s cijelim svijetom, barem ne dok ne bude sigurna da je to to. Njezini najbliži prijatelji upućeni su u njezinu novu ljubavnu priču, ali to brižno čuvaju za sebe'', rekao je izvor blizak sportašici za Kurir.

Podsjećamo, Ana i Bastian krajem prošle godine stavili su točku na devetogodišnji brak. Prema pisanju njemačkog tabloida Bild, Ana je ta koja je odlučila prekinuti brak.

Par, čija je veza oduvijek izgledala idilično, započeo je ljubavnu priču 2014. godine, a dvije godine kasnije okrunili su je glamuroznim vjenčanjem u Veneciji. Tijekom braka dobili su tri sina i zajedno su živjeli u mirnoj oazi na Palma de Mallorci, daleko od medijske pompe.

Njihova veza od samog početka bila je pod povećalom medija. Upoznali su se preko zajedničke prijateljice, njemačke tenisačice Andree Petković, a iskre su odmah planule. Schweinsteiger je tada bio u dugogodišnjoj vezi, no ljubav prema Ani bila je jača.

Nakon završetka sportskih karijera posvetili su se mirnom obiteljskom životu. Ana je postala uspješna poduzetnica, dok je Schweinsteiger ostao u nogometu kao analitičar.

