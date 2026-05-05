FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRONAŠLA SREĆU /

Ana Ivanović nakon razvoda ponovno ljubi? Ovo su detalji nove veze

Ana Ivanović nakon razvoda ponovno ljubi? Ovo su detalji nove veze
×
Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Navodno je riječ o muškarcu koji nije dio javnog svijeta, stranac je i jako uspješan u svom poslu

5.5.2026.
8:19
Hot.hr
ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bivša srpska tenisačica Ana Ivanović (38) nekoliko mjeseci nakon službenog razvoda od legendarnog njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigera (41) ponovno ljubi, doznaje Kurir. 

Ana Ivanović nakon razvoda ponovno ljubi? Ovo su detalji nove veze
Foto: Dylan Travis/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Spomenuti portal piše i kako je riječ o muškarcu koji nije dio javnog svijeta, stranac je i jako uspješan u svom poslu. Svoj odnos, prema pisanju Kurira, odlučili su držati daleko od kamera, a došao je navodno u trenutku kada joj je stabilnost bila najpotrebnija. No, još uvijek nema službene potvrde o novoj ljubavi. 

''Ona sada bira mir bez senzacionalizma. Nakon svega što je prošla, shvatila je koliko joj znači privatnost, posebno u emotivnom smislu. Ovaj put ne želi dijeliti svoju sreću s cijelim svijetom, barem ne dok ne bude sigurna da je to to. Njezini najbliži prijatelji upućeni su u njezinu novu ljubavnu priču, ali to brižno čuvaju za sebe'', rekao je izvor blizak sportašici za Kurir. 

Ana Ivanović nakon razvoda ponovno ljubi? Ovo su detalji nove veze
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Podsjećamo, Ana i Bastian krajem prošle godine stavili su točku na devetogodišnji brak. Prema pisanju njemačkog tabloida Bild, Ana je ta koja je odlučila prekinuti brak. 

Par, čija je veza oduvijek izgledala idilično, započeo je ljubavnu priču 2014. godine, a dvije godine kasnije okrunili su je glamuroznim vjenčanjem u Veneciji. Tijekom braka dobili su tri sina i zajedno su živjeli u mirnoj oazi na Palma de Mallorci, daleko od medijske pompe. 

Ana Ivanović nakon razvoda ponovno ljubi? Ovo su detalji nove veze
Foto: CHRISTOPHER KUHN/Sipa Press/Profimedia

Njihova veza od samog početka bila je pod povećalom medija. Upoznali su se preko zajedničke prijateljice, njemačke tenisačice Andree Petković, a iskre su odmah planule. Schweinsteiger je tada bio u dugogodišnjoj vezi, no ljubav prema Ani bila je jača. 

Nakon završetka sportskih karijera posvetili su se mirnom obiteljskom životu. Ana je postala uspješna poduzetnica, dok je Schweinsteiger ostao u nogometu kao analitičar. 

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Ana IvanovićBastian SchwainsteigerRazvod
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike