Ponovno odličan Srna, Cindrićeva 'krađa turnira' ili Slavićeva obrana: Odaberite najbolji potez utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija nastavila je svoju borbu na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. U drugom krugu Hrvatska je nakon teške bitke pobijedila Island 30:29.

Utakmica je ponudila pregršt sjajnih golova, ali i obrana golmana.

Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!

Telemach potez dana je: Kakav šut Zvonimira Srne ispod ruke Nije gol, ali ovaj potez Luke Cindrića zaslužuje samo pohvalu Kakav trenutak! Obranjeni zicer Dine Slavića

1. Kakav šut Zvonimira Srne ispod ruke

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2. Nije gol, ali ovaj potez Luke Cindrića zaslužuje samo pohvalu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

3. Kakav trenutak! Obranjeni zicer Dine Slavića

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!