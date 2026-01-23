Ponovno odličan Srna, Cindrićeva 'krađa turnira' ili Slavićeva obrana: Odaberite najbolji potez utakmice
Sudjelujte u anketi i odaberite Telemach potez dana, a u nastavku možete sudjelovati u natječaju i osvojiti televizor Samsung QLED 55Q60C
Hrvatska rukometna reprezentacija nastavila je svoju borbu na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. U drugom krugu Hrvatska je nakon teške bitke pobijedila Island 30:29.
Utakmica je ponudila pregršt sjajnih golova, ali i obrana golmana.
Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!
1. Kakav šut Zvonimira Srne ispod ruke
2. Nije gol, ali ovaj potez Luke Cindrića zaslužuje samo pohvalu
3. Kakav trenutak! Obranjeni zicer Dine Slavića
Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.
Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora.
Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!