Šipić za RTL Danas otvorio dušu: Čuda se itekako događaju, junak SP-a to dobro zna

Od junaka Svjetskog prvenstva do tragičara Europskog prvenstva. Marin Šipić zbog ozljede koljena još nije spreman za najveću rukometnu scenu, a samo za RTL otvorio je dušu i progovorio o teškim trenucima oporavka. Junak koji je pogotkom Mađarima odveo Hrvatsku u polufinale itekako će nedostajati izborniku Daguru Sigurdssonu, ali Šipić uvjerava da Hrvatska i bez njega ima što pokazati.

S osmijehom na licu, iako proživljava teške dane. Marin Šipić od junaka Svjetskog prvenstva do ozljede koljena koja ga je izbacila s Europskog prvenstva.

"Sad je OK kako je bilo. Stvarno, početak je bio dosta težak, nisam mogao normalno ni hodati jer su ti stražnji ligamenti dosta nastradali. Ali evo sad sam u situaciji gdje ja normalno funkcioniram, normlano hodam, normalno se krećem, ali za nešto više još je to oštećeno tako da ne smijem ni trčati ni raditi nekakve napore na koljeno."

Pivot i jedan od ključnih igrača Hrvatske već devet tjedana vodi tešku bitku. Od 2019. odradio je sedam prvenstava i Olimpijske igre, a sada će prvi put propustiti veliko natjecanje. Uloga je to koja je za njega nova i bolna.

"Ja sam nekako osjećao da će to tako završiti jer mi napredak nije izgledao tako pozitivno tako da se ja već duže pripremam da možda neću biti prisutan s ekipom. Ali eto sad mi je nekako čudno kad na Whatsapp grupi u kojoj smo svi mi igrači vidim svaki dan raspored za spavanje, snack, doručak, trening, a ja sam doma i ležim na kauču. Malo je stvarno čudno."

Posebno jer znamo što je Hrvatskoj značio Marin Šipić prošlog siječnja. Čudesnim pogotkom u posljednjim sekundama odveo nas je u polufinale Svjetskog prvenstva. Junak utakmice s Mađarima tada nije izgubio utrku s vremenom. A ni sam ne zna koliko je puta prevrtio gol svih golova.

"Mislim da nema broja. Koliko je dana prošlo pa svaki dan po jedanput. Rekao sam već to je nekakva lutrija koju sam ja izvukao taj dan. Bio sam u pravo vrijeme na pravom mjestu i sve okolnosti su se tako poklopile da to tako ispadne spektakularno i evo dan-danas me to prati, a mislim da će me pratiti još duže vrijeme. Ljudi kad god me vide to spomenu. Stvarno je lijep osjećaj."

A kakvu Hrvatsku ćemo gledati ovog siječnja na Europskom prvenstvu? Dobri duh reprezentacije ima dobar osjećaj.

"Mislim da je to i dalje hrvatska reprezentacija, i dalje odlični igrači. Na svim pozicijama smo dobro pokriveni, imamo četiri pivota koja su tamo i mislim da je svaki od njih s razlogom na toj poziciji i da svaki od njih može odraditi svoj dio posla."

Prvenstvo starta 15. siječnja, a Šipić će ga ovaj put pratiti na RTL-u i platformi Voyo. Hrvatska stiže u Malmo, a ondje čekaju Gruzija, Nizozemska pa Švedska.

"Jedna dobra skupina.Gruziju bi trebali pobijediti, Nizozemska je ozbiljna reprezentacija i kako je bilo teško protiv nas u Zagrebu, tako će i protiv njih biti teško kući igrati."

Šipić će još tjedan dana rehabilitaciju odrađivati u Zagrebu. S tribina će bodriti suigrače u prijateljskoj utakmici s Njemačkom u zagrebačkoj Areni, a onda se vraća klupskim obvezama u švicarskom Luzernu.

"Zaželio sam im sreću. Nisam se skroz oprostio jer ako ću moći i ako ću im trebati, ja ću se vratiti."

Pa neka mu se ta želja i ostvari. Jer Šipić je ionako svima pokazao da se čuda itekako događaju...

