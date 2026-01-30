Njemački mediji zabrinuti uoči polufinala: Hoće li Hrvatska ponovno postati kobna prepreka?

Uoči polufinalnog ogleda Europskog prvenstva, u kojem će Hrvatska i Njemačka snage odmjeriti od 17:45 sati, fokus dviju reprezentacija bio je sve samo ne jednak.

Dok se hrvatski tabor posljednjih dana suočavao s nizom nesportskih problema od iscrpljujućeg četverosatnog putovanja, burne konferencije izbornika Dagura Sigurdssona pa sve do neugodnih situacija s hranom, njemačka reprezentacija imala je znatno mirniju pripremu. Smješteni u Herningu, Nijemci su bez logističkih potresa dočekali jedan od ključnih susreta turnira.

Njemački mediji zato u prvi plan stavljaju isključivo sportski aspekt dvoboja i pitanje može li Hrvatska ponovno biti „crna mačka“. Portal Welt podsjeća kako je Njemačka neposredno uoči prvenstva ostvarila dvije važne pobjede u pripremnim utakmicama protiv Hrvatske, slavivši 32:29 i 33:27, što je momčadi donijelo dodatnu dozu samopouzdanja.

Kapetan Johannes Golla istaknuo je kako su te pobjede važne i simbolično, jer su prekinule niz slabijih izdanja protiv Hrvatske. Ipak, priznao je da Njemačka posljednjih godina nije bila posebno uspješna u dvobojima s Hrvatskom, zbog čega oprez ostaje prisutan. Izbornik je, prema pisanju medija, suzdržaniji od igrača i svjestan da pripremne utakmice rijetko odražavaju realnu sliku nokaut-faze velikih natjecanja.

Utakmicu prati i bogat studijski program. Nova epizoda emisije "Vrijeme je za rukomet“ počinje u 16.40 sati, dok je prijenos susreta na rasporedu od 17.45 sati. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

S druge strane, Kicker naglašava da se pritisak u Njemačkoj ponovno osjeća na klupi. Kritike prema izborniku Alfredu Gislasonu ne jenjavaju ni tijekom prvenstva, unatoč tome što mu je Njemački rukometni savez uoči ključne utakmice protiv Francuske dao svojevrsno jamstvo ostanka na klupi. Najdalje je otišao Bild, koji je cijelu situaciju dodatno zaoštrio naslovom: „Sada moramo otpustiti našeg izbornika koji nam je donio naslov prvaka!“, jasno pokazujući koliko su očekivanja, ali i nervoza, visoki u njemačkoj javnosti.

Bild se pritom prisjetio razdoblja kada je Dagur Sigurdsson vodio njemačku reprezentaciju i stvorio projekt „Bad Boys“. Uoči Europskog prvenstva 2016. potpuno je promijenio karakter momčadi, od reprezentacije bez izraženih zvijezda stvorio agresivnu i samouvjerenu ekipu, po uzoru na Detroit Pistonse iz NBA lige. Taj pristup donio je Njemačkoj naslov europskog prvaka, a kasnije i olimpijsku broncu.

Zanimljivo je da su i danas u njemačkom sastavu trojica igrača iz te zlatne generacije – vratar Andreas Wolff te Rune Dahmke i Jannik Kohlbacher. Njihovo iskustvo moglo bi igrati važnu ulogu u polufinalu protiv Hrvatske, koja unatoč svim okolnostima ponovno ulazi u utakmicu s reputacijom momčadi sposobne poremetiti planove favorita.

POGLEDAJTE VIDEO: EHF odgovorio Daguru: Raspored je poznat svima, problemi nisu iznimka