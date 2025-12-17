Senzacionalna reprezentacija: Neki od ovih paklenih igrača jurišat će na Hrvatsku

Izbornik nizozemske rukometne reprezentacije, legendarni Šveđanin Staffan Olsson, objavio je preliminarni popis od 35 igrača za nadolazeće Europsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u siječnju. Popis uključuje kombinaciju vrhunskih imena iz europskih klubova, ali i igrače koji nastupaju u nižim ligama, s posebnim naglaskom na snažan utjecaj Bundeslige na nizozemski rukomet. Nizozemska je smještena na EP-u u skupinu E zajedno s Hrvatskom, Gruzijom i Švedskom. Za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, kako je to rekao i pomoćnik Dagura Sigurdssona i trener golmana Valter Matošević u Maksanovom korneru, utakmica protiv Nizozemske bit će ključna u prvom krugu.

Na popisu se nalazi 16 igrača koji trenutno nastupaju u Njemačkoj, uključujući i zvijezde poput Luca Steinsa iz Paris Saint-Germaina, a priliku su dobili i rukometaši iz manje poznatih klubova, poput TSG AH Bielefelda i ATSV Habenhausena. Ovaj pristup odražava širinu Olssonovih opcija i njegovu odluku da uključi igrače iz svih razina natjecanja.

Jedan od većih izostanaka je Kay Smits, iako je potpuno spreman za povratak na parket nakon ozljede. Nizozemski rukometni savez potvrdio je da Smits neće nastupiti na Europskom prvenstvu, što će predstavljati ozbiljan izazov za Nizozemsku.

Unatoč njegovom izostanku, okosnicu momčadi čine Dani Baijens (Rhein-Neckar Löwen) i Luc Steins (Paris Saint-Germain). Ova dvojica igrača bit će ključni za napad Nizozemske, posebno u utakmicama protiv najjačih protivnika, uključujući i Hrvatsku. Pobjeda protiv izravnog konkurenta u skupini mogla bi biti presudna za prolazak u glavni krug, dok bi poraz mogao zakomplicirati situaciju već u početnoj fazi turnira.

Prema pravilima, Olsson će do početka Europskog prvenstva morati suziti popis na 20 igrača, iz kojih će za svaku utakmicu birati 16. Tokom turnira dopušteno je šest zamjena iz šireg popisa.

Očekivanja od Nizozemske na Europskom prvenstvu 2026. su visoka, a prilagodba novim imenima i snagama iz svih dijelova Europe bit će ključna za njihov uspjeh na turniru.

Prošireni popis reprezentacije Nizozemske za Euro 2026.

Vratari:

Jens Dijkstra (Hubo Handbal/BEL)

Matthias René Rex Dorgelo (Sonderjyske Herrehandbold/DEN)

Bram Kleijkers (Sporting Neerpelt/BEL)

Jorick Pol (TSV Neuhausen/Filder/GER)

Arjan Versteijnen (TSG AH Bielefeld/GER)

Lijevo krilo:

Tommie Falke (Sporting Neerpelt/BEL)

Kaj Geenen (HSV Hamburg/GER)

Twan Klompe (HV Krans/Volendam)

Rutger ten Velde (Frisch Auf Göppingen/GER)

Lijevi vanjski:

Dani Baijens (Rhein-Neckar Löwen/GER)

Niko Blaauw (TuS N-Lübbecke/GER)

Robin Jansen (TV Emsdetten/GER)

Reinier Taboada Dranquet (Benfica Lisbon/POR)

Bram van de Vreede (ASV Hamm-Westfalen/GER)

Jeromy van der Ban (Royal Flora, Nizozemska)

Destin van Dijk (Szigetszentmiklosi KSK/HUN)

Srednji vanjski:

Martijn de Jong (Royal Flora Holland)

Emiel Hoogland (JD Techniek Hurry-Up)

Thomas Tjitte Antonius Houtepen (Holstebro Handball/DEN)

Ivar Stavast (HC Elbflorenz/GER)

Luc Steins (Paris Saint-Germain/FRA)

Desni vanjski:

Tido Bierkens (HC Achilles Bocholt/BEL)

Tom Jansen (TuS Ferndorf/GER)

Marek Skwarczynski (ATSV Habenhausen/GER)

Kay Smits (VfL Gummersbach/GER)

Niels Versteijnen (TBV Lemgo Lippe/GER)

Desno krilo:

Robin Nagtegaal (HV Kras/Volendam)

Bobby Schagen (TBV Lemgo Lippe/GER)

Alec Smit (Aalborg Handbold/DEN)

Kyan van Berlo (HSG Nordhorn/GER)

Pivoti:

Armando Besseling (Royal Flora Holland)

Tim Claessens (Humby Bevo HC)

Martin Kleijkers (Sporting Neerpelt/BEL)

Lars Kooij (Bergischer HC/GER)

Driek Manders (Herpertz/Bevo)

