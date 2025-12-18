Marcelo Brozović u elementu: Uhvatili ga kako puši, njegova reakcija je sve

Marcelo Brozović (33), bivši hrvatski reprezentativac i zvijezda saudijskog Al Nassra uživa u životu na Bliskom Istoku.

U Al Nassr je Boz stigao 2023. i potpisao ugovor vrijedan 25 milijuna eura godišnje. Ugovor mu istječe sljedećeg ljeta, nakon čega će gotovo sigurno napustiti Saudijsku Arabiju, a do tada Broz uživa u životu i luksuzu koji mu Saudijci omogućavaju što više može.

U radu je vrlo discipliniran, sve obaveze na terenu izvršava maksimalno profesionalno i jedna je od najvećih zvijezda u momčadi. A van terena, to je sasvim druga priča.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Broz je ranije 'uhvaćen' kako jede brzu, vrlo nezdravu, hranu i prošao je bez posljedica. Za to bi zasigurno u nekom velikom europskom klubu bio kažnjen.

A sada je Marcelo snimljen kako igra igrice uz piće i cigaretu.

To je sve bilo snimljeno u videoprijenosu na internetu, a u jednom trenutku tog 'streama' jedan je navijač rekao da će reći treneru Al Nassra Jorgeu Jesusu da Brozović puši.

Pendant un live avec Brozović, le streameur lit le message d’un supporter d’Al Nassr:



« Si tu continues à fumer, je vais balancer au coach (Jorge Jesus) ! »



La réponse de Brozović: 💨



🤣🤣🤣pic.twitter.com/IyBtI23L1k — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 17, 2025

Reakcija na to našeg Marcela je bila ta da je samo povukao još jedan dim.

POGLEDAJTE VIDEO: Valter Matošević o igraču o kojem se najviše priča: 'Ima ono što nam jako treba'