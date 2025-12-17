Sin nogometne legende uz Modrića: Milan povukao neočekivan potez pred Superkup

Vrijeme u kojem Luka Modrić igra protiv sinova svojih nekadašnjih suparnika više nije metafora, već stvarnost. Najnoviji primjer stiže iz Milana, gdje je Massimiliano Ibrahimović, 19-godišnji sin legendarnog Zlatana, priključen prvoj momčadi Rossonera uoči Superkupa Italije u Saudijskoj Arabiji.

Zbog niza izostanaka u seniorskom kadru, trener Massimiliano Allegri bio je prisiljen posegnuti za omladinskim pogonom. Milan u Rijad putuje oslabljen: Santiago Giménez otpao je zbog ozljede gležnja, dok je Matteo Gabbia još uvijek pod upitnikom, što je ubrzalo odluku o pozivanju mladih snaga.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U tom kontekstu, priliku je dobio i Ibrahimović mlađi, koji se tako našao na popisu igrača za polufinale Superkupa protiv Napolija, zakazano za četvrtak navečer. Drugi polufinalni par čine Bologna i Inter, dok je finale na rasporedu u ponedjeljak, također u Rijadu.

Massimiliano Ibrahimović već je više od tri godine član Milana. Nakon što je prve nogometne korake napravio u Hammarbyju, prošao je sve mlađe kategorije Rossonera, a trenutačno nastupa za Milan Futuro, razvojnu momčad kluba.

U Serie D ove sezone upisao je četiri pogotka i dvije asistencije u 14 nastupa, igrajući uglavnom na poziciji lijevog krila. Njegove partije nisu prošle nezapaženo, a poziv u prvu momčad doživljava se kao nagrada za kontinuitet i rad, ne samo kao posljedica slavnog prezimena.

Uz Ibrahimovića, Allegri je u momčad uvrstio i Matea Duta (20) te Valerija Vladimirova (17) iz Milan Futura, kao i dvojicu talenata iz Primavere veznjaka Emanuela Salu (18) i krilo Emanuela Borsanija (17).

Ipak, najveća pozornost logično je usmjerena na mladog Šveđanina, koji bi sada mogao dijeliti svlačionicu i teren s Lukom Modrićem, jednim od najvećih veznjaka moderne ere.

POGLEDAJTE VIDEO: Dragulj do dragulja pod Sljemenom: Odabrani najbolji sportaši Zagreba