Hrvatskoj na EP-u prijeti 'nagazna mina' koja nas je 'raznijela': 'Fenomenalni su'

Valter Matošević, legendarni bivši vratar i trener vratara hrvatske rukometne reprezentacije, u podcastu Net.hr-a Maksanov korner podijelio je svoja očekivanja uoči nadolazećeg Europskog prvenstva u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj u siječnju 2026. Iako je optimističan, Valter Matošević upozorava da je put do uspjeha posut brojnim izazovima, od naizgled lagane skupine koja skriva opasnosti do skandinavske dominacije i ključnog faktora koji je izvan svačije kontrole, a to je zdravlje igrača.

Matošević smatra da je Europsko prvenstvo najteže rukometno natjecanje na svijetu, teže čak i od svjetske smotre, jer okuplja samu elitu europskog i svjetskog rukometa. Polufinale bi, prema njegovim riječima, bio velik uspjeh, no ključ je ne opterećivati se konačnim rezultatom.

"Ne moramo se zamarati rezultatom. Kao što smo i u Zagrebu išli iz utakmice u utakmicu i samim tim došli do finala, tako i ovdje trebamo biti fokusirani na svaku utakmicu. To je predznak, uz uvjet da nas zaobiđu ozljede, za jedan dobar rezultat s kojim ćemo svi biti zadovoljni", ističe Matošević.

Nizozemska je prava 'nagazna mina'. Radi se o jednoj fenomenalnoj reprezentaciji, dosta njihovih igrača igra u Njemačkoj. Vodi ih Staffan Olsson, tako da će nam to sigurno biti ključna utakmica. Nizozemsku svi guraju u B rukometni razred, a oni su jako dobri i stabilni. Bilo bi lijepo otići u drugi krug s dva boda. Valter Matošević u Maksanovom korneru.

Hrvatska se na prvenstvu nalazi u skupini E s Gruzijom, Nizozemskom i Švedskom, a utakmice će se igrati u Malmöu. Na prvi pogled, skupina se može činiti lakšom, no Matošević spušta loptu na zemlju i upozorava na opasnosti koje vrebaju.

"Čeka nas ta na prvu kao lagana skupina, ali nimalo. Ima tu, kako bi se reklo, nagaznih mina", kaže Matošević, posebno ističući jednog protivnika.

"To je prije svega Nizozemska. Radi se o jednoj fenomenalnoj reprezentaciji, dosta njihovih igrača igra u Njemačkoj. Vodi ih Staffan Olsson, tako da će nam to sigurno biti ključna utakmica. Nizozemsku svi guraju u B rukometni razred, a oni su jako dobri i stabilni. Bilo bi lijepo otići u drugi krug s dva boda."

Podsjetio je i na nedavne dvoboje s Nizozemcima koji su pokazali koliko su nezgodan suparnik, gdje je Hrvatska u jednoj utakmici odigrala neriješeno, a u drugoj upisala poraz. Cilj je jasan, pobjedama protiv Gruzije i Nizozemske osigurati prolazak i, što je najvažnije, prenijeti dva boda u drugi krug natjecanja. To bi, smatra, otvorilo put za dobar plasman u nastavku turnira.

Skandinavski monopol i nedodirljivi Danci

Budući da se prvenstvo održava u Skandinaviji, Matošević realno sagledava i utjecaj domaćeg terena. Iako se nada da će suđenje biti pošteno, svjestan je da domaćini uvijek imaju određenu prednost.

"Realno, Danska je po meni sigurno neprikosnovena. To je reprezentacija koja ima, mogu slobodno reći, tri vrhunske postave. Ova njihova generacija je stvarno fenomenalna", analizira Matošević glavnog favorita prvenstva. Dodaje kako Danci imaju svojevrsni monopol te da će sigurno imati i određenu podršku sudaca, no vjeruje da se Hrvatska, ako bude kompletna, može nositi sa svima.

"Ako budemo imali sreće i da nas zaobiđu ozljede, imamo što pokazati, možemo se sa svakim potući i napraviti jedan dobar rezultat", optimistično zaključuje.

Na kraju, sve se svodi na dva ključna faktora. Prvi je sreća, za koju Matošević kaže da je u sportu "osnova svega", a drugi, još važniji, zdravlje igrača. Bez ozljeda, Hrvatska ima snagu i kvalitetu suprotstaviti se najjačima i ponovno ciljati na sam vrh europskog rukometa.

