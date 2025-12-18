Horor u susjedstvu: Maloljetnik (14) vršnjaku zabio nož u prsa, bori se za život

Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova u Beogradu uhitili su maloljetnika (14) zbog sumnje da je u subotu, nakon brutalnog sukoba u naselju Voždovac, nožem teško ozlijedio svog vršnjaka.

Kako doznaje portal Telegraf.rs, incident se dogodio proteklog vikenda.

Sukob je završio hospitalizacijom jednog dječaka, dok je drugi priveden.

Stabilno je...

Prema informacijama iz istrage, dječak je zadobio stravičnu ozljedu nožem koji mu je bio zaboden izravno u prsa. Hitno je prevezen u Sveučilišnu dječju kliniku, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Ozljede su opasne po život, a dječak se trenutačno nalazi pod stalnim nadzorom liječnika.

Ono što ovaj slučaj čini specifičnim jest ponašanje ozlijeđenog dječaka pred istražnim tijelima. Neslužbeno se doznaje da, nakon prijema u bolnicu, nije želio policiji reći tko ga je ozlijedio niti što je bio povod sukoba.

Unatoč tom "zavjetu šutnje", beogradski inspektori su operativnim radom na terenu uspjeli identificirati osumnjičenog i lišiti ga slobode.

Kazneno djelo pokušaja ubojstva

Osumnjičeni maloljetnik priveden je u Više javno tužiteljstvo u Beogradu, u Odjel za maloljetnike. Na teret mu se stavlja kazneno djelo pokušaja ubojstva.

Sudac za maloljetnike odlučit će o daljnjim mjerama i eventualnom pritvoru.

Istraga je i dalje u tijeku, a policija provjerava je li sukob bio unaprijed dogovoren te je li u njemu sudjelovalo više osoba.

POGLEDAJTE VIDEO: Policajac koji je izboden u Splitu probudio se iz kome: Grad mu sprema novu nagradu!