Roditelji posjetili heroja iz Bondi Beacha. Majka: 'Rekli su mi, vaš sin je upleten u incident'

Vlasnik trgovine Ahmed al-Ahmed (42) nije oklijevao kada su u nedjelju naoružani islamisti otvorili vatru na Židove koji su slavili na plaži Bondi u australskom Sydneyu. Skočio je na jednog od njih i oteo mu sačmaricu. Sin napadača ga je upucao.

Heroj plaže Bondi, koji je svojim postupcima spasio živote, od tada se nalazi u bolnici gdje su ga nedavno posjetili roditelji.

Mohamed Fatih al-Ahmed (63) i njegova supruga Malaka (59) stigli su u srijedu u bolnicu St. George u Sydneyu. Prije dva mjeseca doputovali su iz Sirije u Australiju kako bi posjetili sina. Ahmed je imigrirao 2006. Inače je bivši policajac, a sada vodi trgovinu duhanskim proizvodima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ne osjeća ruku

Otac Fatih blista od ponosa. Za njemački Bild kaže: "Naš sin je heroj, jako smo ponosni na njega. Skočio je da spasi nevine ljude. Upucan je pet puta, tri puta u rame, dvaput u ruku. Trebat će mu daljnje operacije kako bi se izvadili meci. Zabrinuti smo i nadamo se da će se uskoro oporaviti. Ahmed je hrabar čovjek, pun predanosti i osjećaja ljudske dužnosti. Vidio je ljude tamo i djelovao je po svojoj savjesti kako bi ih zaštitio."

Ammedov odvjetnik Sam Issa za Bild kaže da Ahmed ne osjeća ništa u ozlijeđenoj ruci: "Boji se da će je izgubiti."

Petnaest ljudi ubila su dvojica terorista u masakru na plaži Bondi. Vjerojatno bi ih bilo još više da Ahmed al-Ahmed nije riskirao svoj život.

Njegova majka Malaka za Bild kaže: "Imamo i sina u Njemačkoj, Husseifu (34). Živi u Hamburgu, radi kao vozač i jako je ponosan na svog brata."

U početku nije znala što se dogodilo.

"Jednostavno su mi rekli: 'Vaš sin je upleten u incident.' Tek kasnije sam saznala da je spasio ljude. Hrabar je; njegova savjest mu ne bi dopustila da mirno promatra dok ljudi i djeca stradaju. Jednostavno je djelovao. Pokušavate se staviti u njihovu kožu - ne daj Bože - to je zaista teška situacija", dodaje.

Primjer za sve

I drugi Sirijci su prethodne večeri stigli posjetiti Ahmeda al-Ahmeda. Ovaj bivši policajac je heroj mnogima.

Lubaba Alhamidi Kahil (40), koja također dolazi iz Sirije, kaže: "Učinio je nešto što mnogi ne bi učinili. On nije samo heroj, on je superheroj. Izveo je izvanredno djelo. Pogotovo zato što je otac dvije kćeri, od dvije i šest godina. Nije razmišljao o svojoj djeci niti o religiji ili podrijetlu ljudi koji su slavili na plaži. Sve o čemu je razmišljao bilo je spasiti im živote i činiti ono što je ispravno."

Čak je i veliki muftija Australije, Ibrahim Abu Mohamed (66), koji je podrijetlom iz Egipta, došao u bolnicu kako bi odao počast hrabrom Ahmedu. "Vrlo dobar čovjek, vrlo dobar primjer za sve nas", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO Australija zavijena u crno: Čin brutalnog antisemitizma otvorio raspravu o brojnim sigurnosnim pitanjima