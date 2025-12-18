Chloe Sevigny i njezin muž, rođeni Zaprešićanin, nakon dugo vremena viđeni zajedno

Holivudska glumica Chloë Sevigny i njezin suprug, direktor galerije Siniša Mačković (44), zajedno su se pojavili u javnosti na afterpartyju premijere filma Marty Supreme. 51-godišnja glumica pozirala je sa suprugom hrvatskih korijena. Inače, par se rijetko pojavljuje u javnosti, piše Daily Mail.

Događaj je organiziran povodom premijere sportske komedije i drame s impresivnom glumačkom postavom koju čine Timothée Chalamet i Gwyneth Paltrow, a film u kina stiže na Božić. Sevigny je s Chalametom već surađivala 2022. godine Bones and All, u režiji Luce Guadagnina.

Modno usklađeni

Modna ikona i bivša manekenka zablistala je u bijeloj mini haljini asimetričnog kroja, preko koje je nosila dodatnu crnu asimetričnu suknju. Kombinaciju je upotpunila crnom kožnom bomber-jaknom i visokim kožnim čizmama do koljena. U jednom je trenutku u ruci držala prigušeno narančasti šal s uzorkom, a kasnije je pozirala i s rekvizitom iz filma Marty Supreme. Mačković je odjenuo bijelu košulju i crni pulover s izrezom te također crnu bomber-jaknu.

Tko je Siniša?

Siniša Mačković rođen je u Zagrebu, a živio je u Zaprešiću. Iako je ondje odrastao, izgradio je svjetsku karijeru. O njegovom životnom putu se malo zna. Navodno se u djetinjstvu preselio s roditeljima u Australiju, a nakon što je završio grafički dizajn, odselio se u New York. Danas radi kao direktor prestižne galerije Karma Art u New Yorku i kreće se u visokim društvenim krugovima.

Sevigny i Mačković upoznali su se 2018., a u braku su gotovo šest godina. U ožujku 2020. godine, par koji privatni život drži podalje od javnosti, vjenčao se u tajnosti u gradskoj vijećnici u New Yorku, samo dva mjeseca prije rođenja njihova prvog djeteta. Dvije godine kasnije organizirali su svadbenu proslavu na kojoj je bio prisutan i njihov tada dvogodišnji sin Vanja.