Njegovatelj iz Iraka silovao 100-godišnju ženu: 'Zahvaljivala mi se kad sam odlazio'

Švedsku javnost je jučer zgrozila vijest o još jednom odvratnom kaznenom djelu koju je počinila osoba imigrantskog podrijetla s još jednom teškom neshvatljivom kaznom.

U listopadu ove godine, zaposlenik gradske socijalne skrbi Shakir Mahmoud Shakir (38), podrijetlom iz Iraka, silovao je 100-godišnju Šveđanku u njezinom domu u Stockholmu, piše Expressen.

Presuda je donesena, a Shakir je osuđen na četiri godine zatvora i odštetu od 20 tisuća eura. No, na zahtjev tužiteljice za deportaciju nazad u Irak je odbijen te će počinitelj nakon odsluženja kazne moći nastaviti živjeti u Švedskoj. Kako navode, sud je utvrdio da Shakir ima "snažnu vezu sa Švedskom" te da bi njegova deportacija bila "nerazmjerna sankcija".

Došao je kako bi joj pomogao...

Kao što je prije rečeno, Shakir je radio kao njegovatelj u gradskoj službi, a u dom nesretne 100-godišnjakinje je došao kako bi joj pomogao oko bolova u prsima.

Uzeo je mast i počeo ju masirati, ali je ubrzo sve eskaliralo u neprimjeren seksualni kontakt, gdje se navodi da je koristio ruke ili neki drugi predmet. Bez obzira na njezine molbe da prestane, on je nastavio sa zlostavljanjem i nakon desetak minuta otišao.

"Govorila sam mu da prestane, ali nisam ga mogla spriječiti ili udariti. Jači je od mene", rekla je žrtva policiji, koju je o silovanju obavijestila njezina kći. Sud je procijenio da ove izjave "imaju snažnu dokaznu vrijednost, a potkrijepljene su i nalazima iz policijske istrage".

Negira kazneno djelo

Pod okolnosti slučaja, sud je naglasio tešku zlouporabu povjerenja žrtve i poslodavca, ali je odbio kvalifikaciju teškog silovanja jer je nedjelo bilo "ograničenog opsega i nije bilo prijetnje ili nasilja".

"Žena mi se zahvaljivala kad sam odlazio. Radim u najboljoj namjeri, suosjećam s ovom ženom", izjavio je Shakir koji negira kazneno djelo. Odmah nakon zaprimanja prijave, gradska ustanova u kojoj je radio ga je otpustila.

Shakiru se istovremeno sudilo za silovanje jedne 94-godišnjakinje u njezinu domu, također uz iskorištavanje položaja, dobi i lošeg zdravlja žrtve. No oslobođen je zato što nije nedvojbeno identificiran kao počinitelj.

I prije je bio osuđivan

Shakir je prvi put došao u Švedsku 2003. godine kao tinejdžer. Ima stalnu dozvolu boravka, ali nije švedski državljanin i nije zatražio azil, što znači da nema pravnih prepreka za njegovu deportaciju u Irak.

Okružni sud obrazložio je odbijanje deportacije zato što Shakir boravi u Švedskoj već 22 godine, tečno govori švedski te ima šestogodišnju kćer koja je švedska državljanka.

Shakir je prije četiri godine bio osuđen na uvjetnu zatvorsku i novčanu kaznu zbog krivotvorenja osobnog dokumenta i lažnog predstavljanja, a u proljeće ove godine ostao je bez vozačke dozvole zbog vožnje u alkoholiziranom stanju.

Rastući problem u svijetu

Švedski kriminolog Anders Östlund prije nekoliko dana je objavio vlastito istraživanje o seksualnom nasilju nas starijim osobama, koje ukazuje da je policija u posljednjih pet godina zaprimila prijave o silovanjima 400 žena starijih od 60 godina.

Oko četvrtine prijava se odnosi na slučajeve gdje je žrtva poznala osumnjičenika, ali često se radi i o prijavama protiv osoblja kućne njege ili domova za starije i nemoćne osobe. Östlund ističe da nasilje nad starijim osobama dobiva vrlo malo pozornosti u usporedi s nasiljem nad mlađim osobama, kako u medijima tako u državnim institucijama.

"Treba imati na umu da su neke starije osobe zbunjene ili dementne, da ne mogu prepoznati čemu su bile izložene ili im okolina ne vjeruje, što znači da vjerojatno postoji mnogo slučajeva koji uopće nisu zabilježeni. "Neprijavljivanje može biti i posljedica straha, srama i ovisnosti žrtve o počinitelju. S druge strane, kad govorimo o ovih 400 slučajeva, radi se samo o prijavama, a ne i o pravomoćnim presudama. Dakle, nije sigurno da se zaista dogodilo 400 silovanja", rekao je Östlund za švedski javni radio.

Prema podacima nacionalnog zavoda za statistiku, u Švedskoj je gotovo 100 tisuća osoba zaposleno kao pomoćno osoblje u skrbi, odnosno kao njegovatelj. Među njima je otprilike polovica rođena van Švedske, uglavnom iz Azije i Afrike.

