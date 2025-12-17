Uskoro pratite uvodno obraćanje premijera Andreja Plenkovića

U 10 sati je zakazana sjednica Vlade RH, a na otvorenom dijelu sjednice je ukupno 25 točaka. Među njima su izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (EU) te izmjene Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu. U saborsku proceduru Vlada će uputiti i prijedlog zakona o Listi profesionalnih bolesti.

Uskoro više...

