343 žene tuže prvu damu Francuske zbog javne uvrede: 'Njezine riječi imaju težinu'

Prva dama Francuske suočava se s kaznenom prijavom koju je podnijelo više organizacija, uključujući skupine za prava žena, nakon što je snimljena kako feminističke prosvjednice na jednoj kazališnoj predstavi u Parizu naziva "glupim ku***ma".

Više od 300 žena, točnije njih 343, povijesno simboličan broj u francuskom feminizmu, ovoga je tjedna podnijelo prijavu protiv Brigitte Macron zbog javne uvrede, piše The Guardian.

Broj od 343 podnositeljice prijave odnosi se na peticiju iz 1971. godine za legalizaciju pobačaja, u kojoj su 343 žene javno priznale da su prekinule trudnoću.

Razgovor koji je započeo sve

Video snimljen prošlog tjedna prikazuje Macron kako iza pozornice kazališta Folies Bergère u Parizu razgovara s Aryjem Abittanom, francuskim glumcem i komičarem koji je ranije bio optužen za silovanje.

Na njegovu je predstavu došla s kćeri i nekoliko prijatelja. Večer prije feminističke su aktivistice prekinule predstavu uzvikujući: "Abittan, silovatelju!“.

Macron, koja ima 72 godine, pitala je Abittana kako se osjeća. Kada je rekao da je uplašen, prosvjednice je nazvala "sales connes" (hrv. glupe ku**e) te dodala da će ih, ako se ponovno pojave, "izbaciti van".

"Njezine riječi imaju težinu"

"Ona je prva dama Francuske, njezine riječi imaju težinu", izjavila je za radio France Inter Juliette Chapelle, odvjetnica feminističkih skupina koje su podnijele prijavu.

Chapelle je dodala kako se Macron "činila vrlo angažiranom u borbi za prava žena, ali u stvarnosti se može reći da postoji raskorak između njezinih javnih govora i onoga što doista misli".

Sudovi su 2024. obustavili istragu o optužbi za silovanje iz 2021. protiv Abittana zbog nedostatka dokaza za pokretanje suđenja. Ta je odluka potvrđena na žalbi u siječnju ove godine.

"Kultura nekažnjivosti" za seksualno nasilje

Feministička skupina Nous Toutes (hrv. Sve mi), koja je sudjelovala u prosvjedu u kazalištu, izjavila je da su njihove aktivistice prekinule Abittanovu predstavu kako bi prosvjedovale protiv onoga što nazivaju "kulturom nekažnjivosti" kada je riječ o seksualnom nasilju u Francuskoj.

"Žao mi je ako sam povrijedila žene žrtve", rekla je Macron ovoga tjedna za medij Brut, nazvavši izjave uhvaćene na snimci "privatnim" komentarima.

"Ne mogu ih požaliti. Istina, ja sam supruga predsjednika Republike, ali prije svega sam svoja osoba. I kada sam u privatnom okruženju, mogu si dopustiti ponašanje koje nije u potpunosti primjereno", nadodala je Macron.

Međusobna podrška

Među feminističkim skupinama koje su podnijele prijavu nalazi se i Les Tricoteuses Hystériques (hrv. Histerične pletilje), osnovana 2024. godine u vrijeme najvećeg suđenja za silovanje u Francuskoj, u kojem su deseci muškaraca osuđeni za silovanje Gisèle Pelicot, koju je njezin bivši suprug drogirao.

Jedan odvjetnik obrane u tom je slučaju žene okupljene ispred suda nazvao "histeričnima" i "pletiljama", uspoređujući ih sa ženama koje su tijekom Francuske revolucije plele dok je padala giljotina. Nekoliko slavnih osoba izrazilo je potporu feminističkim aktivisticama koje je Macron uvrijedila, preuzimajući samu uvredu uz hashtag #salesconnes.

Glumica i redateljica Judith Godrèche, istaknuti glas francuskog pokreta #MeToo, koja je podnijela prijave optužujući dvojicu filmskih redatelja za seksualno zlostavljanje dok je bila tinejdžerica, napisala je na društvenim mrežama: "I ja sam, i ja sam jedna salle conne (glupa ku**a) i podržavam sve ostale".

