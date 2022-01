U prvoj utakmici 2. kola skupine I drugog kruga natjecanja na Europskom prvenstvu za rukometaše, u kojoj igra i Hrvatska, Nizozemska je u Budimpešti u subotu svladala Crnu Goru sa 34-30 (18-16).

Crnogorci bolje otvorili utakmicu, ali...

Crnogorci su bolje otvorili utakmicu te sredinom prvog poluvremena imali prednost 10-7, no do odlaska na odmor su Nizozemci preokrenuli situaciju te poveli sa 18-16. U nastavku je Nizozemska konstantno bila u prednosti od dva do pet golova te zasluženo stigla do prvih bodova u skupini.

Kay Smits je s devet golova predvodio Nizozemsku, dok su Radojica Čepić i Branko Vujović postigli po šest pogodaka za Crnu Goru.

Ovakvim ishodom obje ove reprezentacije sada imaju po dva boda. Na vrhu su Francuska i Danska sa po četiri boda, dva boda ima i Island, dok je Hrvatska jedina bez bodova.

Što to znači za Hrvatsku?

Ovom pobjedom Nizozemska se nametnula kao najljepša priča ovog Eura kojeg kroji koronavirus nažalost, a ujedno je ovo dobra vijest i za hrvatsku mušku rukometnu reprezentaciju, jer su Nizozemci oteli bodove reprezentaciji koja je u prošlom kolu razbila Hrvatsku sa šest razlike.

Samo jedna rukometna reprezentacija, naime, smije ostvariti više od šest bodova kako bi Hrvatska ostala u igri za polufinale (u slučaju da Hrvatska pobijedi sve do kraja), a poraz Nizozemske je odlična vijest za Hrvoja Horvata jer su sad znatno smanjenje šanse iznenađenju turnira također, rukometne reprezentacije Crne Gore, da do kraja dođe do potrebnih šest bodova i potencijalnog kruga s Hrvatskom od koje je bila bolja s velikom gol-razlikom...

Ludi scenarij, ali teoretski moguć

Ukratko, za Hrvatsku bi najbolji scenarij bio da Francuska do kraja pobijedi sve rivale, te da isto naprave igrači Hrvoja Horvata. Francuska bi tada imala 10 bodova, izbacila bi iz jednadžbe Crnu Goru i Island, a Hrvatska bi imala šest.

Danskoj tada ne bi pomogla ni pobjeda protiv Crne Gore jer bi u krugu s Hrvatskom imala šest bodova, a Hrvatska bi u slučaju pobjede večeras bila bolja u krugu dvije reprezentacije s istim brojem bodova. No, to je sad već u sferi neke "znanstvene fantastike".

Od 18 sati igrat će Francuska i Island, dok je utakmica Hrvatska - Danska na programu od 20.30 sati.

SKUPINA I 1 (Budimpešta):

Crna Gora - Nizozemska 30-34 (16-18)

Francuska - Island (18 sati)

HRVATSKA - Danska (20.30 sati)

LJESTVICA:

Francuska 2 2 0 0 61-46 4 Danska 2 2 0 0 58-45 4 Island 2 1 0 1 53-56 2 Nizozemska 3 1 0 2 86-93 2 Crna Gora 3 1 0 2 83-90 2 HRVATSKA 2 0 0 2 48-59 0

