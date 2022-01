Iz Budimpešte se za RTL Sport u petak javila reporterka RTL-a Ines Goda Forjan, s informacijama o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na Euru, koja muku muči s problemima. Danas od 20.30 u MVM Domeu hrvatski rukometaši igraju protiv aktualnih svjetskih prvaka Danaca, u 2. kolu drugog kruga u skupini 1. RTL od 20 i 30 prenosi utakmicu, a od 19.30 možete gledati emisiju Vrijeme je za rukomet. Također, naša reporterka Nika Aurora Ključarić nalazi se u MVM Domeu u Budimpešti.

Novi dan, novi problemi

Svaki dan donosi nove probleme za našu mušku izabranu vrstu. Hrvoje Horvat, izbornik reprezentacije, nema lagan posao. On i pomoćnik mu Ivano Balić krpaju na sve strane, ne bi li pronašli momčad, rotaciju i igrače za utakmicu.

Uz to, rezultati PCR testova dosta kasno stižu, što dodatno otežava slaganje taktike i postavki u igri. Niti dan utakmice sa svjetskim prvacima, reprezentacijom Danske, u hrvatskoj muškoj seniorskoj reprezentaciji ne protječe bez stresa.

PCR testiranje koje je napravljeno sinoć, 21. siječnja 2022. godine, otkrilo je da je Lovro Mihić pozitivan na Covid - 19.

Zbog toga je izbornik Hrvoje Horvat iz Zagreba pozvao Davora Ćavara. Svi ostali igrači te članovi stručnog stožera su negativni i spremni za današnju utakmicu...

"Do maloprije se činilo da je sve pod kontrolom, onda se pojavila informacija da je David Mandić napustio Mađarsku. Vratio se u Hrvatsku. Prvo nam je rečeno da je to zbog umora i bolova u leđima, no čini se da se ipak tu radi o pozitivnom nalazu na koronavirus. David Mandić više nije u Mađarskoj i otišao je s Eura po drugi put", kazala je naša reporterka u javljanju UŽIVO.

David Mandić jedan je od najboljih hrvatskih rukometaša, sad kad nema Domagoja Duvnjaka bitan u obrani 5-1. Upravo je on taj prednji, na poziciji na kojoj se igrač dosta troši.

Što je još jučer Ines Goda Forjan kazala i s kim se razgovarala, pogledajte u priloženom videu.

