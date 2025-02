Maja tik prije finala porazgovarala s našom legendom i igračem koji je trebao biti na SP-u

Maja Oštro Flis razgovarala je u emisiji 'Vrijeme je za rukomet' prije finala SP-a s našim legendarnim rukometašem Jakovom Gojunom i Matejem Mandićem, vratarom Zagreba koji je zbog ozljede ispao iz momčadi za ovaj Mundijal.

"Šta reći, nakon 16 godina ponovo vidimo Hrvatsku tu. Meni je srce stvarno veliko i zato sam i došao večeras ovdje da ovim momcima dam podršku. Osjećam se kao da sam s njima na terenu i samo bih volio da ne bi sad opet čekali četiri-pet godina da Hrvatska opet dođe ovdje. Atmosfera je prekrasna. Momci su pokazali od početka turnira da su prava momčad, klapa, i srce mi je veliko i ja im od želim svu sreću večeras i nadam se da ćemo uzeti ovo zlato i da u ponedjeljak budemo svi na trgu da ih dočekamo kako treba", rekao je Gojun pa se osvrnuo na Duvnjaka i Karačića, kojima je ovo posljednja utakmica za Hrvatsku jer se povlače iz reprezentacije nakon SP-a:

"To su dečki s kojima sam proveo puno vremena. Ostavili su prelijep trag u našem dresu. Znam da je za njih ovo najbolji dres i kao i za mene. I stvarno treba im skinuti kapu do poda i drago mi je da se opraštaju s medaljom već u džepu, a ja vjerujem da će to biti zlato."

"Sretan ponosan previše stvarno na ove dečke, što su napravili ovakav rezultat, što su vratili rukomet u Hrvatsku. Stvarno želim svu sreću ovoga svijeta da večeras naprave ovaj zadnji korak za daljnji iskorak ka toj zlatnoj medalji. Nadam se da će uspjeti u tome", rekao je Mandić i za kraj otkrio:

"Čuo sam se par suigrača, osobito s onima iz Zagreba. Svi su onako nabrijani i jedva čekaju. Malo je nervoze, ali nadam se da nam se neće vidjeti ta nervoza da će biti fokusirani na jedan cilj i da će odraditi taj posao kako treba."