Ivica Kostelić i njegovo spašavanje na držanoj granici Crne Gore i Albanije tema je dana u Hrvatskoj. Ivica i francuski državljanin su dobro, iako je situacija u kojoj su se našli bila i više nego dramatična, pogibeljna. Okrenuli smo broj Ante Kostelića Gipsa kako bi nam dao informacije na navedenu temu, ali javila nam se njegova supruga Marica.

"Sve u redu, Ivica je dobro, nije ni izgubio svijest. Najvažnije da je dobro, da je akcija spašavanja protekla u redu i mogu samo reći da će se uskoro Ivica vratiti Zagreb", kazala nam je Marica Kostelić i dodala:

"Do kraja tjedna će Ivica doći u Zagreb, a mi smo doznali za situaciju sinoć. Najvažnije da mi je dijete dobro i to je najbitnije. Sad, što se moglo dogoditi, kako je do toga došlo, ne mogu o tome govoriti. To kad se Ivica bude vratio, neka on komunicira i kaže što želi i što misli da treba, to nije na meni da pričam. Najbitnije je da je on dobro i to je sve što mogu reći".

Slavni hrvatski skijaš Ivica Kostelić (45) i jedan francuski državljanin našli su se u ponedjeljak navečer u vrlo nezgodnoj i opasnoj situaciji na ušću rijeke Bojane u Jadransko more u Crnoj Gori. Više informacija o događaju crnogorski su mediji objavili jutros. Ivica i francuski državljanin našli su se u pogibeljnoj situaciji, a brzom reakcijom crnogorkih spasilačkih službi i vojske Crne Gore spriječeno je najgore. Prema pisanju crnogorskih medija, Kostelić i još jedna osoba su vozili kajak, ali su ih jak južni vjetar i valovi od 4 metra prevrnuli i odvukli od obale. Usprkos teškim uvjetima, spasioci su uspjeli pronaći dvojicu muškaraca zahvaljujući koordiniranim naporima civilnih i vojnih timova. Više o tome čitajte - OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pokušali smo doći i do Ivica Kostelića, ali Ivica je u ovom trenutku nedostupan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kostelić svojedobno otkrio Mojmiri opasnosti s kojima se suočava: 'Jedno je posebno strašno'

Tekst se nastavlja ispod oglasa