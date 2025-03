Trenuci koji se pamte: Ovako je Duvnjakov gol odjeknuo Arenom i lansirao nas prema medalji

"Ohoho! Kakvo iznenađenje za Slovence!", rekao je komentator Brkić.

Hrvatska rukometna reprezentacija osigurala je plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2025. godine pobjedom nad Slovenijom 29:26 u prepunoj Areni Zagreb. Utakmica, ispunjena dramom, preokretima i emocijama, kulminirala je pogotkom kapetana Domagoja Duvnjaka koji je zapečatio sudbinu Slovenaca i odveo Hrvatsku među osam najboljih.

Drama u Areni Zagreb

Susret pred više od 15.000 vatrenih navijača nije mogao početi gore za "Kauboje". Slovenija je furiozno otvorila utakmicu, povevši s nevjerojatnih 5:0, ostavivši hrvatske igrače i publiku u šoku. Gotovo osam minuta trebalo je Hrvatskoj da postigne prvi pogodak, a strijelac je bio Filip Glavaš, koji je s vlastite polovice pogodio praznu slovensku mrežu. Unatoč slovenskom vodstvu, Hrvatska se, predvođena Mateom Marašem, serijom 4:1 uspjela približiti na samo dva gola zaostatka u 23. minuti.

Prvo poluvrijeme završilo je izjednačenim rezultatom 15:15, ali i uzburkanim strastima i naguravanjem igrača obiju momčadi na samom isteku vremena.

Preokret i naše vodstvo

Drugo poluvrijeme donijelo je igru gol za gol, sve do 39. minute kada je Marin Šipić, proglašen igračem utakmice, postigao pogodak za prvo vodstvo Hrvatske na utakmici (20:19). Od tog trenutka, Hrvatska je preuzela kontrolu nad utakmicom.

Ključnu ulogu u preokretu odigrao je i vratar Dominik Kuzmanović, koji je u drugom poluvremenu "zaključao" svoja vrata, skupivši osam obrana uz 35% uspješnosti. Njegove obrane dale su krila hrvatskom napadu, u kojem su se istaknuli Ivan Martinović, Zvonimir Srna i Igor Karačić.

"Dule" – Srce i duša ekipe

Iako je na terenu proveo manje od tri minute zbog ozljede lista, kapetan Domagoj Duvnjak bio je, prema riječima suigrača, srce i duša ekipe. Njegova prisutnost na klupi, savjeti, energija i motivacija bili su ključni za hrvatske igrače. "Samo njegova prisutnost na klupi puno znači," rekao je Marin Šipić. "On je nevjerojatna osoba." Filip Glavaš dodao je: "On je srce našeg tima, znate? On je vođa i kad netko poput njega daje sve od sebe, morate biti bolji od njega."

Duvnjakov pečat za četvrtfinale

Source 6. spominje da je gol Domagoja Duvnjaka u 57. minuti, za vodstvo 28:25, praktički osigurao pobjedu. Taj je pogodak proglašen i "Telemach potezom dana", dodatno naglašavajući njegovu važnost.

Tri minute prije kraja, pri rezultatu 27:25, Domagoj Duvnjak, unatoč ograničenoj minutaži, postigao je ključan pogodak. Snažnim udarcem povisio je vodstvo Hrvatske na +3 (28:25). Taj je trenutak, prema riječima Igora Karačića, bio izuzetno emotivan, a Duvnjakov pogodak je praktički osigurao pobjedu i plasman u četvrtfinale. Ivan Martinović je u posljednjim trenutcima potvrdio pobjedu za konačnih 29:26.

Hrvatska u četvrtfinalu, u utorak u 20:30, igra protiv Mađarske. Pobjeda u tom susretu vodi u polufinale protiv boljeg iz ogleda Francuske i Egipta. Navijači se nadaju novom slavlju i nastavku puta prema medalji na Svjetskom prvenstvu. Podrška s tribina Arene Zagreb bit će, bez sumnje, ključna i u narednim utakmicama.

