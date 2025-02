RTL objavio dosad neviđen video Dagura Sigurdssona: Nećete vjerovati kako majstor pjeva

U emisiji Vrijeme je za rukomet ekipa RTL-a počastila je svoje vjerne gledatelje rijetkim videom Dagura Sigurdssona iz 2016. godine iz jednog kluba, kako na pozornici briljantno pjeva My Generation od The Who.

I ne samo to, Dagur Sigurdsson pokazao je izvrsne pjevačke sposobnosti. Na trenutak kao da to nije on nego neki profi pjevač. Snimka pokazuje polivalentnost Dagura Sigurdssona i u pjevanju, ne samo rukometu. Inače, kad smo kod Dagura, Ines Goda Forjan upravo nam je javila iz Osla kako Luka Cindrić ne može biti u zapisniku jer Sigurdsson nije napravio treću promjenu na SP-u. Cindrića, dakle, nema, a van zapisnika ostaju samo dvojica, od 19 dvojica su na tribini, Načinović i Pavlović.

Finalna utakmica Hrvatske i Danske na Svjetskom rukometnom prvenstvu počinje u 18.00 na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo.

