Patrik Ćavar za Net.hr: 'Za mene je ovo srebro ravno zlato, a sad ću reći ono što je bitno'

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu nakon što je u finalu u Oslu pred 15.000 gledatelja izgubila od Danske sa 26-32 (12-16).

Izranjavana i umorna Hrvatska, ali hrabra i ponosna, nažalost, nije uspjela zaustaviti moćni danski stroj u nedjelju navečer. Usprkos silnom zalaganju i trudu, hrvatski rukometaši nisu uspjeli prekinuti pobjednički danski niz koji traje od 2019. godine i proteže se na četiri uzastopna SP-a. Veliki Patrik Pako Čavar dao nam je stručni komentar velebnog uspjeha za hrvatski rukomet, kao i ovog finala...

"Mi u domovini trebamo biti ponosni na ovaj uspjeh, onim što smo napravili, ovim srebrom. Izgubili smo od ekipe koja je za klasu bolja od Hrvatske. Danska kvaliteta je prevelika trenutno za našu i Dancima nismo uspjeli priprijetiti, a kamoli ju preskočiti", kazao je za Net.hr Patrik Ćavar, po mnogima najveći hrvatski rukometaš ikad i jedan od najboljih svjetskih rukometaša svih vremena, jer igrao je Pako sve pozicije i pritom dominirao.

"E, sad ću vam reći ono što je bitno... s ovim srebrom u vrhu smo svjetskog rukometa, ali ne smijemo sad stati na tome, jer vidio sam i u ovoj utakmici i kroz prvenstvo koliko još možemo napredovati i individualno i timski.

Prva je to medalja hrvatskih rukometaša na svjetskim prvenstvima nakon bronce osvojene 2013. u Španjolskoj, te ukupno šesta, pri čemu čak četvrto srebro.Drugi smo bili još u tri navrata (1995, 2005, 2009), a najveći uspjeh hrvatski rukometaši su ostvarili 2003. u Portugalu osvojivši zlato.

"Ne bih htio da sad budemo srebrni, a na sljedećm prvenstvu ostanemo van borbe za medalju. Želim i htio bih vidjeti vrlo bitnu stvar, a to je kontinuitet rezultata. Kontinuitet je ono što hrvatskom rukometu opet treba. Jednostavno, ne bi se trebao dogoditi opet pad sad kad smo se vratili među najbolje na svijetu, kad smo elita, kad smo drugi na svijetu. Ja znam način da se još čitava priča podigne na viši nivo, da se podigne igra hrvatske rukometne reprezentacije na veći nivo. Prostora za napreda ima jako jako puno", tvrdi Pako.

S druge strane Danci su postali prva reprezentacija u povijesti koja je spojila četiri svjetska naslova. S ovom pobjedom produžili su niz bez poraza na svjetskim prvenstvima na čak 37 utakmica. Čak šest godina nisu izgubili na svjetskim prvenstvima osvojivši tri uzastopne titule (2019, 2021, 2023). Posljednji poraz na SP-u su doživjeli u osmini finala 2017. od Norveške (25-27), a nakon toga su nanizali 35 pobjeda i dva remija.

"Danska je svijet za sebe, ali pustimo Dansku, mene veseli i to što Hrvatska ima jako dobru bazu, dobrog trenera, dobar rezultat, e sad ciljanim radom može se postići to da Hrvatska još bolje igra. I na kraju ovog stručnog komentara za Net.hr želim naglasiti kako je za mene ovo srebro ravno zlatu, jer s obzirom kakvi smo bili prethodnih godina, a kakav smo rezultat sad napravili, koje smo ekipe pobjeđivali, na koji način i kako, pod kojim okolnostima, za mene je ovo srebro vrijedno zlata. Da nismo napravili sad na ovom SP-u ovaj rezultat, napravili bi nekad negdje, ali hvala Bogu, napravili smo ga sad. Hrvatska je nadarena sportska nacija i ovaj rezultat se ukazao nakon duge suše i sad ga treba njegovati, to podvlačim i podcrtavam. Ovim uspjehom sigurno ćemo vidjeti veću masovnost mlađih ljudi, klinaca koji će početi trenirati rukomet. Tako je bilo 90-etih kad smo moja generacija i ja stvarali uspjehe i od 2003. nadalje kad je tadašnja generacija nastavila uspješni tijek uspješnog hrvatskog rukometa. Nadam se da nećemo stati na ovom srebru i da ćemo na narednim prvenstvima biti isto među najboljima", zaključio je Patrik Pako Ćavar.

POGLEDAJTE VIDEO: Patrik Pako Ćavar oplemenio je Vrijeme je za rukomet

