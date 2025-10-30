Legenda otvoreno: 'Hrvatska ima pobjednički gard, ali ono što slijedi bitno je zbog jednog'

Hrvatska rukometna reprezentacija ulazi u novu fazu priprema za Europsko prvenstvo 2026. godine, a prve testove na tom putu predstavljat će dva prijateljska ogleda protiv reprezentacije Švicarske.

Prva utakmica igra se u Bernu u četvrtak (19:15), dok je druga utakmica u Luzernu na rasporedu u subotu u 18 sati. Obje utakmice možete gledati UŽIVO na RTL-u 2 i platformi VOYO.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uoči tih utakmica razgovarali smo s legendarnim pivotom koji je s hrvatskom reprezentacijom osvojio sve što se osvojiti može, Igorom Vorijem. S Vorijem smo razgovarali i o njegovom klubu MRK Sesvete o čemu možete čitati OVDJE.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Sve o rukometu čitajte na portalu Net.hr.

"Priča o Svjetskom prvenstvu i srebru je već ispričana puno puta i na tom se nećemo vraćati. Što se tiče budućnosti, moramo znati da je došlo do nekakvih promjena, da je puno igrača završilo s reprezentacijom. Oni su bili važni na terenu, ali još važniji u svlačionici. To je ono što mi ne razumijemo i uvijek gledamo samo što se dešava na terenu. Ima igrača koji su jako bitni i kad nisu na terenu. Bez obzira na to, mislim da se kroz ovo prvenstvo zadnje profiliralo puno puno dobrih igrača, novih lidera i to je nekakva nada za budućnost koja je sigurno svijetla", počeo je razgovor o reprezentaciji Vori.

'Europsko prvenstvo je puno teže od Svjetskog'

"Sigurno da je teško je iz turnira u turnir biti u vrhu i biti najbolji. I sad si ti ta lovina, svi žele tebe skinuti i mislim da je to jedan dobar pokazatelj gdje smo sada. Mislim da imamo kvalitetu, to je bez daljnjega. Normalno, sve to trebamo opet prezentirati na terenu. Opet kažem, nisi više autsajder. Ti si sad taj. S druge strane, imamo taj pobjednički gard. Napunili smo se samopouzdanjem što smo vidjeli kroz kvalifikacije i dvije utakmice s Češkom", objašnjava nam Vori i pogled usmjerava prema Europskom prvenstvu koje je na rasporedu u siječnju.

Prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete gledati u četvrtak od 19:15, te u subotu od 18 sati na RTL-2 i platformi VOYO.

"Europsko prvenstvo samo po sebi uvijek teže nego svjetsko. Igramo u Švedskoj što nam je maltene domaći teren. To je za nas jako bitno. Hrvatski rukomet je uvijek imao veliku podršku navijača. U Švedskoj živi puno naših ljudi i siguran sam da će biti interesantno", priča Vori pa se prebacuje na utakmice sa Švicarskom koje slijede.

Foto: Marwan Naamani/afp/profimedia

"Sada nam dolaze dvije utakmice sa Švicarcima koji su se digli unazad par godina. Mislim da čak 11 igrača igra Bundesligu, što je jako lijepa brojka. S druge strane, na klupi imaju njihovu legendu to je Andy Schmid koji je dao puno švicarskom rukometu i napravio puno za švicarski rukomet. Sigurno da imaju kvalitetu. Oni su jedna dobra provjera, jedan dobar test za nas. Imaš priliku dati šansu igračima za koje još uvijek trener misli da da su negdje na rubu, a s druge strane moraš pobijediti jer Hrvatska uvijek ide na pobjedu i to je tako.

Te dvije utakmice će dati izborniku puno odgovora. Dva mjeseca do Europskog zvuči malo, ali ti ne znaš za tri dana tko će biti ozlijeđen. Znamo da se lige igraju tamo do 15. 12. Ne znaš kakva će ti momčad doći. O tome možemo razgovarati prvi dan prvenstva. Rukomet je takav da, nažalost, u svakoj utakmici je moguća neka povreda koja te baci dva tjedna u aut. Prerano još uvijek govoriti, ali sigurno da neki put ove dvije utakmice mogu pokazati. Ono što smo gledali protiv Češke meni je bilo stvarno dobro. Bilo je puno i novih igrača koji su se brzo uklopili. Vidi se taj pobjednički gard, da su sad oni osjetili da mogu, da imaju to samopouzdanje. I tu si već u nekoj prednosti. Kad nemaš nekakve sumnje u svojoj glavi. To je već veliki plus", zaključio je Igor Vori.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska rukometna reprezentacija spremna za Švicarsku: Šipić će biti gost u vlastitoj kući