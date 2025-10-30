Na ove igrače hrvatski rukometaši moraju posebno paziti

Hrvatska rukometna reprezentacija ulazi u novu fazu priprema za Europsko prvenstvo 2026. godine, a prve testove na tom putu predstavljat će dva prijateljska ogleda protiv reprezentacije Švicarske. Utakmice zakazane za 30. listopada u Bernu i 1. studenog u Kriensu/Luzernu bit će mnogo više od obične provjere. Švicarska, pod vodstvom legende rukometa Andyja Schmida, predstavlja ozbiljnog i organiziranog protivnika koji, unatoč značajnim izostancima, posjeduje kvalitetu i talent sposoban namučiti svaku ekipu.

Iako će Švicarci biti oslabljeni neigranjem suspendiranog vratara Nikole Portnera te iskusnih Lennyja Rubina, Samuela Röthlisbergera, Manuela Zehndera i Mehdija Ben Romdhanea, njihova snaga leži u kolektivu i rastućoj generaciji igrača. Podsjetimo, upravo je Švicarska na posljednjem Svjetskom prvenstvu osvojila izvanredno 11. mjesto s najmlađim sastavom na turniru, što je njihov najbolji rezultat u posljednja tri desetljeća. To je jasan pokazatelj da se radi o reprezentaciji u usponu, čiji igrači stasaju u respektabilnim europskim klubovima. Stoga će hrvatska obrana morati obratiti posebnu pozornost na nekoliko ključnih pojedinaca koji predstavljaju najveću opasnost.

Prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete gledati u četvrtak od 19:15 te u subotu od 18 sati na RTL-2 i platformi VOYO.

Mlada zvijezda i bundesligaška snaga na crti

Okosnicu švicarske igre u budućnosti trebao bi činiti jedan od najtalentiranijih mladih igrača u Europi. Riječ je o dvadesetogodišnjem srednjem vanjskom koji već sada pokazuje zrelost i drskost u igri.

Luca Sigrist – motor nove generacije

Luca Sigrist (20), član HC Kriens-Luzerna, opisan je kao zvijezda u usponu i igrač koji personificira novu, brzu i modernu Švicarsku. Njegova najveća vrlina je brzina i sklonost individualnim rješenjima. Kada uhvati ritam, Sigrist je sposoban zabijati izuzetno važne golove iz teških, pa i naizgled nemogućih pozicija. Njegova prodornost i neočekivani potezi bit će veliki izazov za hrvatsku obranu 6-0, koja će morati biti konstantno koncentrirana kako bi zaustavila ovog talentiranog organizatora igre.

Moćni pivoti: Poveznica s Kielom i čvrstina iz Schaffhausena

Pozicija kružnog napadača tradicionalno je jaka strana švicarske reprezentacije, a u ovim utakmicama ističu se dva imena. Lukas Laube (25) igrač je slavnog THW Kiela, gdje dijeli svlačionicu s hrvatskim reprezentativcem Veronom Načinovićem. Sama činjenica da igra u jednom od najvećih svjetskih klubova govori dovoljno o njegovoj kvaliteti. Laube je fizički dominantan igrač, odličan u borbi za poziciju i siguran realizator. S druge strane, tu je i Lucas Meister (29) iz Kadetten Schaffhausena, igrač s bogatim bundesligaškim iskustvom koje mu daje dodatnu taktičku zrelost i mirnoću u ključnim trenucima. Ovaj dvojac jamči stalnu prijetnju s crte od šest metara.

Iskusni strijelci i opasnost s krila

Vanjska linija i krilne pozicije također su popunjene igračima koji nastupaju na najvišoj europskoj razini, a čije iskustvo i golgeterske sposobnosti mogu stvoriti probleme svakoj obrani.

Jedan od najopasnijih igrača u napadu nedvojbeno je Noam Leopold (23), lijevo krilo francuskog HBC Nantesa. Njegova statistika u Ligi prvaka potvrđuje da se radi o iznimno učinkovitom i pouzdanom realizatoru. Leopold je brz, tehnički potkovan i posjeduje širok repertoar udaraca, što ga čini konstantnom prijetnjom iz kuta i u kontranapadima.

Na vanjskim pozicijama Hrvatska će morati pripaziti na dvojac iz Kadetten Schaffhausena. Luka Maros (31), iskusni lijevi vanjski, donosi snagu i iskustvo igranja u Bundesligi, dok je Dimitrij Küttel (31) na poziciji desnog vanjskog prava golgeterska prijetnja. Njegova brojka od gotovo 200 postignutih pogodaka za nacionalnu vrstu najbolje svjedoči o njegovoj važnosti za švicarski napad.

Iako Švicarska u Hrvatsku dolazi oslabljena, spoj mladosti koju predvodi Sigrist i iskustva igrača poput Küttela, Marosa i Meistera čini ih izuzetno neugodnim protivnikom. Za izabranike Dagura Sigurðssona ove će utakmice biti savršena prilika za uigravanje, ali i ozbiljan test u kojem će koncentracija i čvrsta obrana biti ključ uspjeha.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska rukometna reprezentacija spremna za Švicarsku: Šipić će biti gost u vlastitoj kući