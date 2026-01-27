FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠPOLJARIĆ OTKRIO DETALJE /

Hrvatski rukometaši imaju plan za rušenje Slovenaca: 'Nadam se da ćemo zabiti prije 10. minute'

Pomoćnik izbornika Sigurdssona u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, Denis Špoljarić, za RTL je otkrio što su hrvatski rukometaši spremili za utakmicu protiv Slovenije na Europskom prvenstvu

27.1.2026.
17:46
M.G.
Voyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Denis Špoljarić, pomoćnik izbornika Dagura Sigurdssona, otkrio je plan hrvatske reprezentacije za dvoboj sa Slovenijom u 3. kolu Skupine II Europskog prvenstva u rukometu.

Hrvatskoj na ruku ide i rezultat utakmice u kojoj su Švicarska i Island odigrali neodlučeno. To nam je jako puno pomaže u borbi za polufinale.

"Trebalo bi nam pomoći, malo te opusti, ali s druge strane ti stavlja i teret na leđa , ali ionako smo razmišljali da trebamo pobijediti obje utakmice do kraja.

Hrvatska u dvoboj sa Slovenije ulazi u gotovo identičnom sastavu kao u utakmici prošlog kola sa Švicarcima, jedna promjena je ta što je na golmanskoj poziciji Matej Mandić zamjenio Dinu Slvića.

"On je odličan golman, htjeli smo ga ubaciti u turnir, da krene, da počne ispočetka. ima utakmica jer je tempo ubitačan", objasio je Špoljarić pa rekao u kojem sastavu Hrvatska počinje utakmicu:

"Mandić, Srna,  Cindrić, Martinović, Špštarić, Načinović. Igrat ćemo 5-1, mijenjat ćemo Martinovića i Mamića."

Otkrio je i kako se Hrvatska planira suprotstaviti Sloveniji.

"Imali su Slovenci problema prije prvenstva, ali evo tu su, dobra ekipa, brzo igraju, imaju dosta caka i bt će jako teško, probat ćemo s 5-1 zatvoriti Janca. Pametno u napadu i nadam se da ćemo prvi gol zabiti prije 10. minute (kaou utakmici protiv Švicarske op.a.)", zaključio je Špoljarić.

POGLEDAJTE VIDEO: Mirza Džomba o utakmici Hrvatske i Slovenije

Denis SpoljaricDagur SigurdssonHrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Slovenija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠPOLJARIĆ OTKRIO DETALJE /
Hrvatski rukometaši imaju plan za rušenje Slovenaca: 'Nadam se da ćemo zabiti prije 10. minute'