Hrvatski rukometaši imaju plan za rušenje Slovenaca: 'Nadam se da ćemo zabiti prije 10. minute'
Pomoćnik izbornika Sigurdssona u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, Denis Špoljarić, za RTL je otkrio što su hrvatski rukometaši spremili za utakmicu protiv Slovenije na Europskom prvenstvu
Denis Špoljarić, pomoćnik izbornika Dagura Sigurdssona, otkrio je plan hrvatske reprezentacije za dvoboj sa Slovenijom u 3. kolu Skupine II Europskog prvenstva u rukometu.
Hrvatskoj na ruku ide i rezultat utakmice u kojoj su Švicarska i Island odigrali neodlučeno. To nam je jako puno pomaže u borbi za polufinale.
"Trebalo bi nam pomoći, malo te opusti, ali s druge strane ti stavlja i teret na leđa , ali ionako smo razmišljali da trebamo pobijediti obje utakmice do kraja.
Hrvatska u dvoboj sa Slovenije ulazi u gotovo identičnom sastavu kao u utakmici prošlog kola sa Švicarcima, jedna promjena je ta što je na golmanskoj poziciji Matej Mandić zamjenio Dinu Slvića.
"On je odličan golman, htjeli smo ga ubaciti u turnir, da krene, da počne ispočetka. ima utakmica jer je tempo ubitačan", objasio je Špoljarić pa rekao u kojem sastavu Hrvatska počinje utakmicu:
"Mandić, Srna, Cindrić, Martinović, Špštarić, Načinović. Igrat ćemo 5-1, mijenjat ćemo Martinovića i Mamića."
Otkrio je i kako se Hrvatska planira suprotstaviti Sloveniji.
"Imali su Slovenci problema prije prvenstva, ali evo tu su, dobra ekipa, brzo igraju, imaju dosta caka i bt će jako teško, probat ćemo s 5-1 zatvoriti Janca. Pametno u napadu i nadam se da ćemo prvi gol zabiti prije 10. minute (kaou utakmici protiv Švicarske op.a.)", zaključio je Špoljarić.
