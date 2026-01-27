Hrvatski rukometaši imaju plan za rušenje Slovenaca: 'Nadam se da ćemo zabiti prije 10. minute'

Denis Špoljarić, pomoćnik izbornika Dagura Sigurdssona, otkrio je plan hrvatske reprezentacije za dvoboj sa Slovenijom u 3. kolu Skupine II Europskog prvenstva u rukometu.

Hrvatskoj na ruku ide i rezultat utakmice u kojoj su Švicarska i Island odigrali neodlučeno. To nam je jako puno pomaže u borbi za polufinale.

"Trebalo bi nam pomoći, malo te opusti, ali s druge strane ti stavlja i teret na leđa , ali ionako smo razmišljali da trebamo pobijediti obje utakmice do kraja.

Hrvatska u dvoboj sa Slovenije ulazi u gotovo identičnom sastavu kao u utakmici prošlog kola sa Švicarcima, jedna promjena je ta što je na golmanskoj poziciji Matej Mandić zamjenio Dinu Slvića.

"On je odličan golman, htjeli smo ga ubaciti u turnir, da krene, da počne ispočetka. ima utakmica jer je tempo ubitačan", objasio je Špoljarić pa rekao u kojem sastavu Hrvatska počinje utakmicu:

"Mandić, Srna, Cindrić, Martinović, Špštarić, Načinović. Igrat ćemo 5-1, mijenjat ćemo Martinovića i Mamića."

Otkrio je i kako se Hrvatska planira suprotstaviti Sloveniji.

"Imali su Slovenci problema prije prvenstva, ali evo tu su, dobra ekipa, brzo igraju, imaju dosta caka i bt će jako teško, probat ćemo s 5-1 zatvoriti Janca. Pametno u napadu i nadam se da ćemo prvi gol zabiti prije 10. minute (kaou utakmici protiv Švicarske op.a.)", zaključio je Špoljarić.

