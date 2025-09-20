Hrvatska šokirana na startu jakog turnira: Slijedi okršaj s najvećom svjetskom silom

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u petak je doživjela minimalan poraz na turniru u češkom Chebu, izgubivši od domaće reprezentacije s 26-25 (14-13).

Izabranice Ivice Obrvana imale su priliku za pobjedu, ali su u posljednja tri napada pri rezultatu 25-25 ostale bez pogotka. Posljednji napad su imale 20-ak sekundi prije kraja dvoboja, ali su izgubile loptu što su Čehinje iskoristile i iz protunapada postigle pobjednički pogodak.

Josipa Mamić je s osam pogodaka bila najbolja u reprezentaciji Hrvatske, a Kristina Prkačin je postigla pet golova. Kod Čehinja je najbolja bila Charlotte Choleova s pet pogodaka.

Sve o hrvatskoj ženskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

U prvom dvoboju prvog dana turnira Norveška je s 42-10 nadigrala reprezentaciju Turske.

Hrvatske rukometašice će u subotu, ponovno od 20 sati, igrati protiv Norveške, a posljednju utakmicu u Chebu odigrat će u nedjelju protiv Turske.

