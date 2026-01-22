Hladan tuš u Malmöu: Hrvatska razbijena, a pravi izazovi tek dolaze

Hrvatska rukometna reprezentacija doživjela je težak poraz u Malmöu, gdje je u dvoboju za prvo mjesto skupine E izgubila od domaće Švedske rezultatom 33:25. Time su naši rukometaši ostali bez mogućnosti prijenosa bodova u drugi krug, a utakmica je razotkrila brojne probleme u igri, od nefunkcionalne obrane do nediscipline u napadu.

Već sam početak susreta nagovijestio je težak večer za Hrvatsku. Promašeni napadi, tehničke pogreške i visoki ritam Šveđana rezultirali su ranim zaostatkom, a prvi hrvatski pogodak stigao je tek u šestoj minuti. Domaćin je brzo preuzeo kontrolu i više je nije ispuštao.

„Krenuli smo jako nervozno, iz greške u grešku. Šveđani su se brzo odvojili i dobili snagu koja ih je nosila kroz cijelu utakmicu“, rekao je nakon susreta Mario Šoštarić.

Nervoza je bila vidljiva tijekom cijelog susreta, a u jednom trenutku ni izbornik Dagur Sigurdsson nije uspio ostati smiren te je zbog prigovora sucu zaradio žuti karton. Šveđani su to znali iskoristiti, a dodatni problem za Hrvatsku bili su raspoloženi domaći vratari Andreas Palicka i Mikael Appelgren, koji su zajedno skupili čak 14 obrana.

„Previše pogrešaka. Svi su igrači ušli u utakmicu nervozno. Po mom mišljenju, bila je to jednosmjerna utakmica za Švedsku. Nismo uhvatili pravi ritam ni u obrani ni u napadu“, priznao je Sigurdsson.

Susret je završio s osam pogodaka razlike, no poraz od Švedske tek je početak izazova koji slijede. Već sutra Hrvatsku očekuje novi, iznimno zahtjevan dvoboj protiv Islanda. Računica je jasna – samo pobjede u nastavku natjecanja mogu odvesti reprezentaciju prema polufinalu.

„Morat ćemo braniti više otvorenih šuteva jer su jako nezgodni. Nadam se da ćemo ih obranom dovesti u situacije gdje oni griješe, a mi dolazimo do lakših golova iz tranzicije“, rekao je vratar Dominik Kuzmanović.

Izbornik Sigurdsson priznao je kako je poraz još svjež i da noć nakon utakmice nije bila laka, no Island mu nije nepoznanica. Nekada je nosio njihovu kapetansku vrpcu, a prošle godine ih je nadmudrio na Svjetskom prvenstvu.

„Oni su u boljoj poziciji, ali vidimo na ovom turniru da se stvari mogu vrlo brzo promijeniti. I oni to znaju“, poručio je hrvatski izbornik.

Island je u prvi krug prošao s maksimalnim učinkom, a dodatnu zanimljivost donosi i činjenica da su izbornici dviju reprezentacija dobri prijatelji. Islandski izbornik Snorri Steinn Guðjónsson to je i potvrdio.

„Dobro ga poznajem, igrao sam s njim i znam njegovu obitelj. Ako ga sretnem, zagrlit ću ga, ali sutra smo protivnici i obojica želimo pobijediti“, rekao je Guðjónsson.

Nakon Islanda, Hrvatsku čekaju još susreti sa Švicarskom, Slovenijom i Mađarskom. Ako je ovo prvenstvo nešto pokazalo, onda je to da u rukometu nema sigurnih ishoda, a prava drama tek slijedi.