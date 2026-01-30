FREEMAIL
KORAK NAPRIJED /

EHF na utakmici Hrvatske testira novu tehnologiju

EHF na utakmici Hrvatske testira novu tehnologiju
Foto: Bildbyran/ddp Usa/profimedia

"RefCam dovodi navijače bliže akciji nego ikad prije i potvrđuje našu ambiciju da stalno unapređujemo iskustvo gledanja“, izjavio je glavni tajnik EHF-a Martin Hausleitner prilikom uvođenja tehnologije

30.1.2026.
17:26
Sportski.net
Bildbyran/ddp Usa/profimedia
Na utakmicama polufinala Europskog prvenstva Europska će rukometna federacija (EHF) testirati novu tehnologiju. Naime, na glavama sudaca bit će RefCam – tehnologija koja će omogućiti navijačima da vide stvari iz perspektive sudaca.

"RefCam dovodi navijače bliže akciji nego ikad prije i potvrđuje našu ambiciju da stalno unapređujemo iskustvo gledanja“, izjavio je glavni tajnik EHF-a Martin Hausleitner prilikom uvođenja tehnologije.

RefCam je razvila njemačka tvrtka Riedel Communications, a snimke će biti dostupne uživo na svjetskim televizijama, uključujući i RTL. Utakmica Hrvatska-Njemačka počinje u 17:45, a možete je gledati na RTL-u ili platformi VOYO.

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
