EHF na utakmici Hrvatske testira novu tehnologiju

Na utakmicama polufinala Europskog prvenstva Europska će rukometna federacija (EHF) testirati novu tehnologiju. Naime, na glavama sudaca bit će RefCam – tehnologija koja će omogućiti navijačima da vide stvari iz perspektive sudaca.

"RefCam dovodi navijače bliže akciji nego ikad prije i potvrđuje našu ambiciju da stalno unapređujemo iskustvo gledanja“, izjavio je glavni tajnik EHF-a Martin Hausleitner prilikom uvođenja tehnologije.

RefCam je razvila njemačka tvrtka Riedel Communications, a snimke će biti dostupne uživo na svjetskim televizijama, uključujući i RTL. Utakmica Hrvatska-Njemačka počinje u 17:45, a možete je gledati na RTL-u ili platformi VOYO.