Euro pred vratima, a Sigurdsson je priznao u kakvoj je situaciji: 'Nisam ljut, nisam zadovoljan...'

Hrvatska rukometna reprezentacija nakon posljednje provjere uoči Europskog prvenstva u ponedjeljak je u Hannoveru odradila trening, ali i krenula s pripremama za grupnu fazu europske smotre. Hrvatska je jučer upisala i drugi poraz protiv Njemačke 33:27. No, u Hrvatskom stožeru smatraju kako je jučerašnja izvedba ipak bila nešto bolja od one koju smo vidjeli u Zagrebu. u utorak su na rasporedu dva treninga, a reprezentacija prema Švedskoj kreće u četvrtak.

Prva utakmica je u subotu protiv Gruzije. I ne zaboravite, Europsko prvenstvo moći ćete i ove godine pratiti na RTL-u, RTL 2 i našoj platformi Voyo.

Sve o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na Net.hr-u

"Imali smo dosta grešaka, naravno, ali zato su tu i te pripremne utakmice. Mislim da je ova druga utakmica bila bolja nego prva. Dosta smo popravili, ali ima još uvijek dosta detalja i segmenata koje trebamo popraviti. To je nam Dagur već pokazao i rekao", rekao je kapetan hrvatske reprezentacije Ivan Martinović, a izbornik Sigurdsson je poručio sljedeće:

"Nisam ljut, nisam zadovoljan. Negdje sam između. Koncentriran sam. Kada izgubiš, izoštri ti se fokus. Nadam se da se to događa i igračima. Naravno da nismo zadovoljni s rezultatima. vidimo nekoliko stvari koje možemo popraviti, ali to mora doći u pravom trenutku. Lako je govoriti o tome, lako je analizirati, ali moramo to učiniti na terenu u pravom trenutku."

