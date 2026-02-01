Doznajemo: Osvanule dobre vijesti nakon drame koju je reprezentacija imala

Jutros oko 10 sati stigla je do nas informacija kako je ipak sve u redu. Iako su posljednjih nekoliko sati naši reprezentativci imali zdravstvenih problema, RTL doznaje kako su problemi prošli, te bi Kuzmanović i društvo trebali biti spremni za utakmicu s Islandom. Spreman bi trebao biti i David Mandić koji je zadobio udarac, ali trebao bi igrati.

Ranije nije tako izgledalo, "dodatci prehrani" i zgusnut raspored donijele su hrvatskim rukometašima virozu koju su imali posljednjih nekoliko sati. Najteže je bilo Dominiku Kuzmanoviću koji je propustio jučerašnji trening i povraćao cijeli dan. Problema imaju i neki drugi reprezentativci, kao i team menadžer Ivica Maraš, otac Matea Maraša. Što se tiče drugih muka za izbornika Dagura Sigurdssona, tu nema ništa novo. I dalje se ne zna hoće li David Mandić biti spreman za utakmicu, pa se može reći kako Hrvatska na Island ide desetkovana. Da li će to utjecati na sastav i rezultat utakmice saznati ćemo u 15.15.

Utakmica Hrvatska - Island igra se od 15.15

