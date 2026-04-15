U Zagreb stižu sportaši iz cijelog svijeta: Naš glavni grad domaćin velikog sportskog događaja

Zagreb je službeno potvrđen kao domaćin ovogodišnjeg Svjetskog veteranskog prvenstva u maratonu i to u sklopu 34. Zagrebačkog Powerade maratona u nedjelju, 11. listopada 2026. godine.

Radi se o jednoj od najznačajnijih svjetskih atletskih manifestacija za sportaše veterane koja će u hrvatsku prijestolnicu privući natjecatelje iz više zemalja svijeta. Svjetsko veteransko prvenstvo organizira World Masters Athletics, međunarodna organizacija koja više od 35 godina upravlja veteranskom atletikom i promiče natjecanja za sportaše.

"Ponosni smo što će ove godine Zagreb biti domaćin Svjetskog veteranskog prvenstva u maratonu. Ovo je priznanje našoj dugogodišnjoj tradiciji i radu na razvoju atletike te prilika da naš grad i atletsku zajednicu predstavimo globalnoj veteranskoj sceni. Vjerujemo da će ova utrka postati još jedan međunarodni simbol sportskog duha i zajedništva", istaknuo je Marko Jakopović, predsjednik Zagrebačkog atletskog saveza i dodao da Zagreb s ponosom potiče aktivan način života i razvoj sporta, a domaćinstvo ovog prvenstva potvrda je takvog usmjerenja te je dolazak sportaša i sportašica iz cijelog svijeta s njihovim obiteljima, prilika da se Zagreb predstavi kao gostoljubiv grad.

Zagrebački maraton ima dugu i impresivnu povijest. Od prve održane utrke 1992. godine s tek nekoliko desetaka sudionika, kroz godine je maraton prerastao u jednu od najmasovnijih i najprepoznatljivijih sportskih manifestacija u Hrvatskoj. Naime, maratoni su danas više od sportskih događaja i gotovo svi veliki svjetski gradovi, od New Yorka i Berlina do Londona i Tokija, imaju maratone koji su dio njihova identiteta i prepoznatljivosti.

Međunarodnom pozicioniranju i toj viziji Zagrebačkog atletskog saveza ove će godine pridonijeti i održavanje Svjetskog veteranskog prvenstva u maratonu. Za nastup na Prvenstvu se mogu prijaviti svi trkači rođeni 11. listopada 1991. ili kasnije i to prijavom klikom na link, do 1. rujna ove godine.

Za nastup ne postoje rezultatske norme već je uvjet članstvo u nacionalnoj atletskoj veteranskoj organizaciji, a za Hrvatsku je to Hrvatska atletska veteranska udruga (HAVU). Time je trkačima i trkačicama sudjelovanje na Prvenstvu prilika da nastupe za svoju zemlju, stanu uz bok najboljim svjetskim veteranima te pokažu kako strast, disciplina i vrhunska forma ne poznaju dobne granice. To je događaj koji okuplja iskusne sportaše iz cijelog svijeta i potvrđuje da se predanost i ljubav prema trčanju s godinama dodatno razvijaju, a svaki nastup postaje dio veće, globalne sportske priče.

Sve informacije za Svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu dostupne su na stranicama Zagrebačkog maratona i organizacije World Masters Athletics.

