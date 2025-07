Ajkule vs. Barakude: Igra se gol za gol na početku utakmice za peto mjesto

Utakmica za peto mjesto SP-a u vaterpolu

Crna Gora - Hrvatska

3:3

Uživo

9' - Počela je druga četvrtina. Crnogorci su promijenili vratara. Tešanović je na golu, inače prvi vratar.

Prva četvrtina

Gol za gol se igralo u prvoj četvrtini i rezultat je 3:3.

8' - Kakav gol Harkova! Iz daljine uz blok, ali Rus nas vraća u egal sa zvukom sirene.

8' - Imali smo dva igrača više, ali Andrić je obranio i Crnogorci su se spasili.

6' - Crna gora dolazi do prvog vodstva. Brzo su odigrali akciju s igračem više i Jovan Vujović zabija.

5' - Izvana s igračem više zabija mladi Vučković za izjednačenje.

3' - Sjajna akcija naših s igračem više i Vrlić zabija za 2:1.

3' - Dvije obrane s obje strane nakon furioznog starta.

1' - Uzvraćaju brzo Crnogorci preko Matkovića.

1' - Odmah gol naših u prvom napadu! Luka Bukić zabija!

1' - Počela je utakmica Ajkula i Barakuda. Sretno, Hrvatska!

- Intoniraju se himne Crne Gore Oj, svijetla majska zoro i Hrvatske Lijepa naša.

Najava

Hrvatska vaterpolska reprezentacija oprašta se od Svjetskog prvenstva. Nadali smo se da će to biti u utakmici finala, ali Barakude ipak igraju utakmicu za peto mjesto protiv Crne Gore. Naši vaterpolisti već su slavili protiv njih na ovom prvenstvu i to u skupini, bilo je 13:11. Sada se nadaju to ponoviti, upisati pobjedu i tako završiti posao u Singapuru.

Crnogorci su nakon poraza od Hrvatske u osmini finala lako svladali Kanadu, ali u četvrtfinalu zabili su samo pet golova Španjolskoj, primili 14 i tako završili u doigravanju za peto mjesto. Da to peto mjesto uistinu žele pokazali su sjajnom utakmicom protiv Italije i pobjedom 12:8 osigurali ovu utakmicu s Hrvatskom.

Barakude su imale nešto lakši posao u toj utakmici doigravanja i pobijedili SAD. Sada će stari znanci odmjeriti snage i odrediti petu reprezentaciju svijeta za ovo prvenstvo.

