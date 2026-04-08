Slavna sportašica na udaru kolegice zbog izgleda: 'Smeta me to zbog svega što sam prošla'

Sunisa "Suni" Lee bivša je gimnastičarska zvijezda koja je nekad nastupala za uspješnu američku gimnastičarsku reprezentaciju i bila iznimno uspješna. Sunisa Lee je prva sportašica podrijetlom iz naroda Hmong, etničke skupine iz jugoistočne Azije, koja se natjecala i osvojila medalju na Olimpijskim igrama. Višestruka je osvajačica medalja na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. i Tokiju 2021., dva ekipna zlata sa OI 2024. i SP-a 2019.

Na Olimpijskim igrama u Tokiju postala je prva Amerikanka azijskog podrijetla sa zlatom u višeboju. Zašto vam to pišemo? Zato što se Sunisa Lee našla na meti kritika bivše reprezentativne kolegice MyKayle Skinner koja je kazala kako Sunisa Lee nema tijelo gimnastičarke i kako njoj i curama, inače olimpijskim pobjednicama, nedostaje radne etike, talenta i kako su ljene.

Dogodilo se to upravo prije OI u Parizu prvije dvije godine na kojima je Sunisa Lee osvojila zlato u ekipnom natjecanju te dvije bronce, u pojedinačnom višeboju i na dvovisinskim ručama.

"Sve djevojke u reprezentaciji SAD-a u gimnastici imamo jako puno ljubavi za nju, ali prilično je frustrirajuće gledati kako nas omalovažava, jer ona vrlo dobro zna kroz što smo sve prošle", kazala je Sunisa Lee svojedobno u intervjuu za Glamour.

Sunisa Lee se uoči Igara 2024. borila s dva oblika bolesti bubrega, zbog čega joj je tijelo nateklo te je dobila čak 20-ak kilograma u samo dva tjedna.

"To me još više smeta upravo zbog svega što sam prošla", dodala je Sunisa Lee.

MyKayla je u jednom YouTube videu izjavila kako "osim Simone Biles, talent i širina više nisu na razini na kojoj su nekad bili“ te da "mnoge djevojke ne rade dovoljno naporno“ u usporedbi s razdobljem kada je ona nastupala na Olimpijskim igrama u Riju 2016.