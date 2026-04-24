FORMULA 1 NA VODI /

Sport koji je zaludio bogate i slavne uskoro stiže u Hrvatsku

Među vlasnicima su Will Smith, LeBron James, Tom Brady i brojni drugi

24.4.2026.
20:41
Sportski.net
BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
Od Džede i jezera Como pa do Dubrovnika – najluđe vodene utrke osvajaju svijet, a drugu godinu zaredom stižu i na krajnji jug Hrvatske.

“E1 je sport koji je proizašao iz nove tehnologije koja se pojavljuje u svijetu – riječ je o gliserima na električni pogon, snažne baterije, koji su dizajnirani tako da budu ne samo atraktivni, već i dovoljno brzi”, kaže Alen Bošković, član organizacije E1 utrke u Dubrovniku.

Za to je zaslužan motor od 200 konjskih snaga. Trup je većinom izrađen od karbona i teži oko 800 kilograma.

“Specifično je i to što u svakoj posadi sudjeluju i muški i ženski pilot, a bodovi se zbrajaju. Ono što ljudi možda očekuju jest zvuk, no kod električnog pogona toga nema. Ipak, zanimljivo je kada uključe KERS i daju dodatni impuls, tada se jasno vidi ubrzanje na moru. Gliseri se podignu na foilove i prizor izgleda impresivno”, govori Bošković.

E1 i njegov cilj podizanja svijesti o važnosti zaštite okoliša kroz utrke na obnovljive izvore energije prepoznale su i najveće sportske zvijezde današnjice. Rafael Nadal, Tom Brady, Thibaut Courtois i LeBron James samo su neki od vlasnika timova koji s razlogom nose titulu “Formule 1 na vodi”.

“Mehaničari i cijeli timovi, slično kao u Formuli 1, obavljaju velik dio posla svake noći. Gliseri se moraju izvući van i puniti za sljedeći dan, a same utrke traju oko 20 minuta.”

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
