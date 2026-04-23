Zvjezdana flota na jezeru Como: Električni bolidi i sportske legende otvaraju europsku E1 sezonu

Nakon dramatičnog otvaranja sezone u Saudijskoj Arabiji, Svjetsko prvenstvo električnih čamaca E1 seli se u Europu, a prva postaja je spektakularno jezero Como u Italiji. Događaj pod nazivom E1 Lake Como GP, koji se održava 24. i 25. travnja 2026., okupit će elitu motosporta i brojne zvijezde iz svijeta sporta i zabave koje stoje iza timova, pretvarajući pitoresknu talijansku obalu u arenu najmodernije tehnologije i adrenalina.

Ovo je druga godina zaredom da Como ugošćuje prvenstvo, čime se potvrđuje kao jedna od najpoželjnijih lokacija u kalendaru. Malo koje mjesto utjelovljuje duh E1 serije kao jezero Como, stoljetno utočište kraljevskih obitelji, holivudskih zvijezda i svjetske elite. Njegove kristalno čiste vode, uokvirene Alpama, pružaju kulisu bez premca u svijetu motosporta. Partner događaja je renomirani hotel s pet zvjezdica Villa d'Este, što dodatno naglašava jedinstveni spoj elitnog sporta, inovacija i luksuznog načina života.

Borba titana na vodi: Nadal, Brady i Drogba u utrci za prestiž

Ono što E1 prvenstvo čini jedinstvenim nije samo revolucionarna tehnologija, već i vlasnička struktura timova. Na startnoj listi nalaze se imena koja izazivaju strahopoštovanje u sportskim arenama diljem svijeta. Među vlasnicima su legende američkog nogometa Tom Brady, teniska ikona Rafael Nadal, košarkaš LeBron James i nogometna zvijezda Didier Drogba. Svijet zabave predstavljaju glumac Will Smith, glazbenik Steve Aoki i latino zvijezda Marc Anthony.

Prvenstvo nastavlja privlačiti velika imena, pa će utrka na jezeru Como biti prva otkako su u tim Sierra Racing Club uložili vratar Real Madrida Thibaut Courtois i NBA prvak Kyle Kuzma. Njihovo pridruživanje potvrđuje rastući globalni interes za ovo natjecanje, gdje se ne natječu samo piloti, već i reputacije slavnih vlasnika.

Nakon uvodne utrke sezone u Džedi, gdje je pobjedu odnio Aoki Racing Team i preuzeo vodstvo u prvenstvu, svi timovi dolaze u Italiju s ciljem osvajanja ključnih bodova. Timovi se natječu u identičnim električnim hidrokrilnim čamcima RaceBird koji pri brzinama blizu 100 km/h doslovno "lete" iznad vode, a svaki tim čine jedan muški i jedan ženski pilot koji ravnopravno dijele vozačke dužnosti.

Kako izgleda trkaći vikend

Natjecateljski program započinje u petak, 24. travnja, kvalifikacijama koje se voze kroz četiri progresivna kruga eliminacije kako bi se odredio startni poredak. Vrhunac slijedi u subotu, 25. travnja, kada su na rasporedu grupne utrke, dodatne utrke za plasman i dva velika finala koja odlučuju o pobjedniku i raspodjeli bodova.

Za posjetitelje je organizirana javna zona u Piazzi Risorgimento u obližnjem Cernobbiju, gdje će obožavatelji moći izbliza vidjeti futurističke RaceBird čamce, upoznati neke od pilota i isprobati E1 simulator. Za one željne ekskluzivnog iskustva, dostupne su posebne ulaznice koje uključuju pristup luksuznom Ocean Clubu s najboljim pogledom na stazu, pa čak i mogućnost vožnje po stazi s rezervnim E1 pilotima.

Nakon Italije, E1 karavana stiže u Hrvatsku

Europska turneja E1 prvenstva nakon jezera Como nastavlja se utrkama u Dubrovniku i Monaku. Hrvatski ljubitelji brzine i tehnologije s nestrpljenjem očekuju povratak serije, jer je sljedeća utrka na rasporedu 12. i 13. lipnja u Dubrovniku, koji se već dokazao kao izvrstan domaćin. Nakon Hrvatske, prvenstvo se seli na glamurozne obale Monaka u srpnju.

Jamie Copas, izvršni direktor E1 serije, izjavio je: "Jezero Como jedno je od onih rijetkih mjesta gdje okruženje samo priča priču. Kombinacija prirodne ljepote, povijesnog prestiža i publike koja istinski cijeni utrke, inovacije i održivost čini ga savršenim početkom europskog dijela sezone. Povratak ovdje je privilegija i jedva čekamo vidjeti naše RaceBirdove kako ponovno lete dok se timovi bore za prednost u prvenstvu."

Utrka na jezeru Como bit će više od sportskog događaja; bit će to demonstracija budućnosti pomorskog prijevoza, spojena s glamurom i natjecateljskim duhom najvećih sportskih zvijezda današnjice.

