Slovenac poslan kući sa Zimskih olimpijskih igara, kriv je alkohol

Slovenski trener u finskoj reprezentaciji skijaških skokova Igor Medved, izbačen je sa Zimskih olimpijskih igara 2026 zbog alkohola, objavio je Finski olimpijski odbor, prenosi 24ur.com.

„Medvjed se danas vratio kući. Riječ je o problemu povezanom s alkoholom. Vrlo ozbiljno shvaćamo kršenje pravila i brzo ćemo djelovati u ovom slučaju“, rekao je Janne Hänninen, voditelj elitnih sportova pri Finskom olimpijskom odboru.

Medved se ispričao. „Pogriješio sam i jako mi je žao. Želio bih se ispričati cijeloj finskoj reprezentaciji, sportašima i navijačima. Želim timu mir i tišinu u pripremama za Olimpijske igre“.

Medved je trener finskih skijaša skakača od lipnja 2024., a prije toga bio je član slovenske reprezentacije. Njegov najveći uspjeh u Svjetskom kupu bilo je 3. mjesto u Trondheimu 2001., a nakon završetka karijere 2006. prešao je u trenerski posao, gdje je prvo radio kao pomoćni trener slovenske A-reprezentacije, a zatim je 13 godina vodio slovensku B-reprezentaciju.

Godine 2024. postao je glavni trener finske muške reprezentacije, kao tek drugi strani trener u njezinoj povijesti; preuzeo je dužnost u razdoblju rezultatske i financijske krize te si je postavio cilj postupne tehničke i sistemske obnove finskih skijaških skokova.

POGLEDAJTE VIDEO: Kožica nezadovoljna promašajima, na kraju zadovoljavajuće mjesto hrvatske predstavnice