Lascivni mailovi šefa OI-a s Ghislaine Maxwell i nikom ništa: 'Ma znamo, ali dobar je on'

Izvršni odbor Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Los Angelesu 2028. u srijedu je stao uz svog predsjednika, Caseyja Wassermana, koji je upleten u kontroverze od kraja siječnja kada se njegovo ime pojavilo u spisima slučaja Epstein.

Unatoč pozivima na njegovu ostavku, Izvršni odbor LA28 u srijedu je podržao Wassermana da nastavi obnašati dužnost predsjednika Organizacijskog odbora LA28.

Wasserman, koji je utjecajna osoba u Hollywoodu sa svojom agencijom, razmijenio je 2003. godine lascivne e-mailove s Ghislaine Maxwell, bivšom partnericom Jeffreyja Epsteina, koja je osuđena zbog pomaganja pokojnom financijeru u regrutiranju maloljetnih djevojaka, zbog čega, kako kaže, "duboko žali".

Izvršni odbor je istaknuo kako "ozbiljno shvaća optužbe za nedolično ponašanje", dodavši da je studija, koju je naručila odvjetnička tvrtka, zaključila da odnosi između Wassermana, Jeffreyja Epsteina i Ghislaine Maxwell "nisu se protezali dalje od onoga što je već poznato" u vezi s Epsteinovim dosjeima.

Dodaje se kako je Wasserman u potpunosti surađivao tijekom cijelog procesa.

"Utvrdili smo da odnos Wassermana s Epsteinom i Maxwellom nije išao dalje od onoga što je već javno dokumentirano. Prije 23 godine, prije nego što su Wasserman ili javnost znali za Epsteinove i Maxwellove žalosne zločine, Wasserman i njegova tadašnja supruga letjeli su na humanitarnu misiju u Afriku Epsteinovim avionom na poziv Zaklade Clinton. To je bila njegova jedina interakcija s Epsteinom. Ubrzo nakon toga, razmijenio je javno poznate e-mailove s Maxwell," navodi se u objavi Izvršnog odbora.

Američki pjevač Chappell Roan u ponedjeljak je raskinuo suradnju s agencijom Wasserman, tvrtkom preko koje zastupa mnoštvo glazbenih zvijezda, uključujući Pharrella Williamsa i bendove Coldplay i Imagine Dragons.

"Ne bi se trebalo očekivati ​​da će neki umjetnik, agent ili zaposlenik braniti ili zatvarati oči pred postupcima koji su duboko u suprotnosti s našim moralnim vrijednostima," izjavila je pop zvijezda.

I drugi, manje poznati umjetnici napustili su agenciju Wasserman posljednjih dana. Prema The Hollywood Reporteru, druge zvijezde razmatraju prekid veza, a neki zaposlenici razmišljaju o kupnji tvrtke i njezinom preimenovanju.

Prošli tjedan nekoliko gradskih dužnosnika Los Angelesa pozvalo ga je da podnese ostavku na mjesto čelnika nadolazećih Ljetnih olimpijskih igara.

Gradonačelnica grada, Karen Bass, odbila se uključiti u kontroverzu, prepuštajući stvar Olimpijskom odboru.

