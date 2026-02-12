Tragična smrt zvijezde Dawson's Creeka: Simptom opake bolesti pripisivao je jutarnjoj kavi

Smrt glumca Jamesa Van Der Beeka tragičan je podsjetnik da se rak debelog crijeva može razviti tiho, često bez očitih simptoma. Z

vijezda popularne serije "Dawson's Creek", koji je preminuo u srijedu u 48. godini života, svoje je posljednje godine proveo upozoravajući javnost na simptom koji je i sam zamalo previdio, a radilo se o suptilnoj promjeni u probavi za koju je isprva mislio da je posljedica ispijanja kave.

Od zdrave osobe do šokantne dijagnoze

Prije dijagnoze, Van Der Beek bio je u odličnoj formi i nije imao razloga sumnjati da boluje od raka. U 46. godini života pazio je na prehranu, redovito je vježbao i nije imao obiteljsku povijest bolesti. Nakon što je primijetio promjenu u pražnjenju crijeva, okrivio je svoju jutarnju kavu i izbacio je iz prehrane. Međutim, kako su se simptomi nastavili, posjetio je liječnika koji ga je uputio na kolonoskopiju.

Van Der Beek je za časopis People izjavio kako nije bio zabrinut: "Osjećao sam se jako dobro nakon buđenja iz anestezije, misleći kako sam to napokon obavio. Tada mi je gastroenterolog, na najljepši mogući način, rekao da je u pitanju rak. Mislim da sam doživio šok."

Glumac je svoju dijagnozu raka debelog crijeva trećeg stadija objavio u studenom 2024. godine, kada je imao 47 godina, što ga svrstava u kategoriju ranog početka bolesti, koja obuhvaća dijagnoze postavljene prije 50. godine života. Izvori bliski glumcu ranije su za Daily Mail otkrili da je Van Der Beek trebao gotovo stalne liječničke preglede i bolne tretmane zbog kojih nije mogao raditi. Ovog tjedna, izvor je potvrdio da glumac "već neko vrijeme nije bio na liječenju jer liječnici više ništa nisu mogli učiniti, rak je bio previše agresivan".

Foto: Pacificcoastnews.com/pacific Coast News/profimedia

Rak debelog crijeva u sve većem je porastu među mladima

Kolorektalni rak, poznat i kao rak debelog crijeva, u velikom je porastu među mlađom populacijom u Velikoj Britaniji i mnogim drugim zemljama. Riječ je o jednom od najčešćih oblika raka, a može se pojaviti bilo gdje u debelom crijevu, što uključuje kolon i rektum. Primjerice, u Ujedinjenom Kraljevstvu svake se godine dijagnosticira oko 44.000 novih slučajeva, a od te bolesti umre oko sedamnaest tisuća ljudi.

Koji su rani znakovi upozorenja?

Prvi znakovi bolesti često su neprimjetni, ali mogu uključivati trajne promjene u navikama pražnjenja crijeva, poput proljeva ili zatvora, kao i pojavu krvi u stolici, bolove u trbuhu, kronični umor i neobjašnjiv gubitak tjelesne težine. Dokazano je da pretilost, nedostatak tjelesne aktivnosti i prekomjerna konzumacija alkohola s vremenom povećavaju rizik od razvoja ove bolesti.

Foto: Rich Fury/getty Images/profimedia

Prevencija i važnost životnog stila

Iako su neki faktori rizika poput genetike izvan kontrole pojedinca, životne navike igraju ogromnu ulogu u prevenciji raka debelog crijeva. Prema organizaciji Bowel Cancer UK, znanstvenici vjeruju da bi se oko polovice (54 posto) svih slučajeva raka debelog crijeva moglo spriječiti usvajanjem zdravijeg načina života. Stručnjaci istražuju nekoliko mogućih uzroka koji bi mogli stajati iza misterioznog porasta raka debelog crijeva kod mlađih osoba. Jedna od vodećih teorija je povećana konzumacija ultraprerađene hrane, odnosno namirnica koje sadrže umjetne sastojke.

"Već je poznato da pacijenti čija je prehrana nezdrava i bogata prerađenim mesom te slatkim pićima imaju veći rizik od razvoja raka debelog crijeva", rekla je profesorica Sarah Berry, stručnjakinja za nutricionizam na King's Collegeu u Londonu. "Postoje i dokazi da aditivi u ultraprerađenoj hrani mogu uzrokovati upalu crijeva i povećati rizik od raka."

Stručnjaci ističu nizak unos vlakana kao jedan od mogućih razloga za porast broja oboljelih. Studije pokazuju da je ovaj nutrijent, koji se nalazi u korjenastom povrću, sjemenkama, orašastim plodovima i integralnom kruhu, ključan za zdravlje crijeva. Istraživanja su pokazala da za svakih dodatnih deset grama vlakana dnevno, osobe smanjuju rizik od raka debelog crijeva za deset posto.

Smanjenje unosa crvenog i prerađenog mesa, održavanje zdrave tjelesne težine i prestanak pušenja dodatni su faktori koji mogu značajno umanjiti rizik od ove opake bolesti.

Ako primijetite bilo kakve simptome raka debelog crijeva, važno je obratiti se svom liječniku opće prakse. Rak debelog crijeva znatno je lakše liječiti kada se otkrije u ranoj fazi. Ne zanemarujte signale koje vam tijelo šalje.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati u kupovnoj moći pretekli Slovence? Reporter Direkta u čudu otišao u Ljubljanu i sve provjerio