Francišković kriv za javno poticanje na terorizam: Pozivao je na nasilno rušenje vlasti za vrijeme korone

Sudbeno vijeće Županijskog suda u Zagrebu donijelo je nepravomoćnu presudu kojom su Marko Francišković, njegova supruga Lana Ujdenica te Natko Kovačević proglašeni krivima za javno poticanje na terorizam.

Na početku suđenja u listopadu 2023. svi su se izjasnili da nisu krivi. Optužnica protiv njih podignuta je 2022. godine, a tijekom dokaznog postupka dvaput je izmijenjena.

Francišković je optužnicu, koja ga je teretila za dva kaznena djela javnog poticanja na terorizam, nazvao besmislenom. Njegova supruga i Kovačević teretili su se za po jedno takvo kazneno djelo.

'Na silu treba odgovoriti silom'

Prema optužnici, djelovali su s ciljem "ozbiljnog narušavanja temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura", nezadovoljni radom državnih tijela. Sud je utvrdio da je Francišković javno pozivao na nasilno rušenje vlasti, uključujući organiziranje "Marša na Zagreb" i zauzimanje zgrade javne televizije, kao odgovor na epidemiološke mjere uvedene zbog koronavirusa.

U svojim govorima poručivao je da se "na silu treba odgovoriti silom", nazvao aktualnu vlast tiranijom te tvrdio da je riječ o "ratu – medijskom i kemijskom".

Pozivao je ljude da se postroje na Trgu bana Jelačića, uz poruke da se vlast neće zaustaviti te da se, umjesto Ustava, treba voditi "božjim zakonom", ističući da se "pred Bogom i narodom imamo pravo braniti". Upravo zbog takvih istupa osuđen je nepravomoćnom presudom.

