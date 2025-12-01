'Ratnik' oduševio svijet, Ljutić ima za čim žaliti, Verstappen napravio dar mar u utrci za prvaka

Iza nas je nevjerojatan vikend koji je ljubitelje sporta cijelo vrijeme “držao na nogama”. Od premijernog FNC-ovog događaja u Varaždinu i borbe za titulu u velteru, preko neočekivanog preokreta u Formuli 1 i velikog povratka najbolje hrvatske skijašice kojoj je za dlaku izmaknulo postolje. Sve ste to mogli pratiti samo na Net.hr-u i platformi VOYO.

Događaj godine

U dugo iščekivanom debiju FNC-a u Varaždinu koji ste mogli pratiti uživo na Net.hr-u i platformi VOYO, Martin Batur neočekivano je izgubio od poljskog borca Michała Kite. Zadranin Batur (33) ušao je u dvoboj kao favorit i tako se postavio. Odmah na početku borbe zauzeo je središte ringa i krenuo u napad na iskusnog Kitu (45). Poljski je borac te napade otklanjao i cijelo vrijeme pokušavao srušiti Batura, što mu je u konačnici uspjelo. U borbi na tlu Kita je bio mnogo bolji. Iskusni Poljak preokrenuo je situaciju i uhvatio Batura u “armbar” već u prvoj rundi te ga prisilio na predaju. Kako je taj trenutak izgledao, pogledajte ovdje.

U dvoboju koji je prethodio sastali su se Poljak Kamil Kraska i Brazilac Igor Cavalcanti. To je bio dvoboj za naslov prvaka u welteru, a pobjednik je bio branitelj naslova Kraska. Oba borca započela su meč u klasičnom gardu, a kako je borba odmicala, Brazilac je sve više pokušavao nametnuti svoj ritam, čime je iznenadio čak i stručnog komentatora Filipa "Nitra" Pejića. Tijekom čitave borbe pokušavao je Brazilac srušiti sitnog Poljaka koji se svaki put uspio vratiti na noge. Isto se nastavilo i u drugoj rundi, no onda je Kraska, nošen podrškom s tribina, uspio odvesti borbu u parter te “arm triangle chokeom” prisiliti Cavalcantija na predaju. Bio je to po mnogima najveći come - back ikad u povijesti FNC-a. Time je Kraska pokazao kakav je "ratnik" u kavezu.

Pogodak sezone najveći poklon Modrima

U utakmicama 15. kola na Poljudu su se sastali Hajduk i Varaždin, a utakmica je završila 1:1. Prvi pogodak na utakmici postigao je Tomislav Duvnjak u 44. minuti kada volejem hvata jedan odbijanac nakon slobodnjaka i s tridesetak metara neobranjivo raspara mrežu mladog Tonija Silića. Hajduk je nakon toga dugo prijetio, da bi napokon došao do izjednačenja u 54. minuti kada je Michele Šego poravnao na 1:1. Do kraja utakmice Varaždin je ostao i s igračem manje na terenu kada je Tomislav Božić drugi put na utakmici požutio i dobio crveni karton. Ovim je remijem Hajduk ostavio prostora da ga danas Dinamo pobjedom protiv Gorice pretekne na prvenstvenoj ljestvici.

Valja još napomenuti i kako je u utakmici Lokomotive i Rijeke, koja je trebala biti “utakmica za četvrto mjesto”, momčad s Kvarnera ispustila bodove. Rijeka je povela već u trećoj minuti pogotkom Ante Mateja Jurića, no Aleks Stojaković je izjednačio u 76. minuti i postavio konačnih 1:1. Trenutno je Lokomotiva šesta s devetnaest bodova, a Rijeka sedma s bodom manje.

Teška utakmica

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija izgubila je u subotu od favorizirane Danske 24:35 na Svjetskom prvenstvu u rukometu. Dejana Milosavljević je s pet golova bila najefikasnija u sastavu Hrvatske, dok su Andrea Aagot Hansen, Elma Halilčević i Julie Scaglione zabile po šest puta za Dansku. Hrvatska je dobro otvorila susret te je zahvaljujući obranama Bešen čak imala i minimalnu prednost u otvaranju susreta.

No, ravnopravna utakmica trajala je samo do 13. minute kada je bilo 5-5, a zatim se Danska s četiri uzastopna gola odvojila te je do kraja susreta samo bilo pitanje s kolikom će razlikom završiti dvoboj.

Kako u drugi krug natjecanja idu po tri najbolje reprezentacije iz svake skupine jasno je kako su Danska i Rumunjska prošle te će danas igrati za prvo mjesto, dok će Hrvatska i Japan također danas od 18 sati igrati izravni dvoboj za treće mjesto i nastavak natjecanja. Taj dvoboj moći ćete pratiti uživo na Net.hr-u, platformi VOYO ili RTL-u 2. Kako je Hrvatska u prva dva nastupa izgubila kombinirano s 20 razlike, a Japan s 21, Hrvatskoj je za treće mjesto dovoljan i neodlučeni rezultat.

Postolje joj odmaknulo za dlaku, pa doživjela šok

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić u subotnjem veleslalomu na skijalištu Copper Mountain u američkoj saveznoj državi Colorado šokirala je sve kada je, nakon 14. mjesta u prvoj utrci, bila treća najbolja u drugom spustu niz stazu. Ljutić je prvi spust završila sa sekundom i 52 stotinke zaostatka, no u drugom se spustila niz skijalište za samo 59 sekundi i 91 stotinku, što je bilo drugo najbolje vrijeme. Bolje su bile jedino pobjednica cijelog veleslaloma Alice Robinson i Thea Louise Stjernesund, koja je završila treća u ukupnom poretku. Obje su imale vrijeme od 0:59:88 u drugoj utrci. U ukupnom je poretku Ljutić bila sedma.

Dan kasnije hrvatske predstavnice Ljutić i Leona Popović na istoj su stazi skijale i slalom. Zrinka je imala startni broj 3 i krenula je jako dobro niz stazu, da bi u zadnjem sektoru “zajahala” jedna vrata i ispala. Ljutić je aktualna osvajačica malog kristalnog globusa u slalomu, a u Leviju i Gurglu skupila je 40 bodova.

Popović je u Gurglu došla do prvih 9 bodova ove sezone, što joj je bila velika motivacija nakon ozljede i operacije koljena. U Coloradu se nije snašla na američkom snijegu te je zaostala 3.95 sekundi za vodećom Shiffrin, što je bilo nedovoljno za prvih 30.

Šok u Katru

U Velikoj nagradi Katara McLarenovi vozači, Lando Norris i Oscar Piastri, odvozili su neočekivano lošu utrku, što je omogućilo Maxu Verstappenu da im se približi. Tom je pobjedom Verstappen dodatno zakomplicirao borbu za naslov uoči posljednje utrke sezone u Abu Dhabiju. Nizozemac bi ispao iz borbe za naslov da je utrku završio iza Landa Norrisa na stazi Lusail. Par se našao na dlaku jedan od drugoga, ali Norris nije želio riskirati i povukao se. Piastri je letio u bolidu, kao i cijelog vikenda, postavio je novi najbrži krug i povećao vodstvo ispred Verstappena.

Verstappen je uoči 23. utrke sezone bio treći sa 371 bodom, iza McLarenovog dvojca, Landa Norrisa sa 396 i Oscara Piastrija sa 374 boda. Međutim, nakon 70. pobjede u karijeri i sedme ove sezone, Nizozemac je sada drugi sa 396 bodova, 12 manje od vodećeg Norrisa, te četiri više od Piastrija. Zanimljivo, tri najbolja vozača imaju po sedam pobjeda ove sezone. U njihovo društvo ugurao se jedino George Russell s dvije pobjede.

